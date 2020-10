O Padre Feijoo continúa coas proxeccións

As proxeccións terán lugar na Casa da Cultura de Ourense (antiga biblioteca pública, rúa Concello, 11) e o aforo está limitado a 30 persoas. O Cineclube Padre Feijoo conmemora o seu 50º aniversario coa proxección de 50 películas ata final de ano.

Mércores 28 de outubro: «O home da cámara», ás 17 e 20 horas.

O home da cámara é a película máis representativa de Dziga Vértov, parte activa do cinema de vangarda ruso,e cuxas obras experimentais ofreceron un novo modelo de documental. Dziga Vertov amósanos neste filme con ton documental a vida do día a día na cidade de San Petersburgo. A través da súa cámara, que actúa coma o propio ollo, Vertov capta a esencia do escenario, querendo plasmar as relacións sociais dos cidadáns a través dunha análise marxista. Como única trama, o director tenta plasmar a rutina dun operador de cámara soviético que ten que filmar a cidade desde que amence ata que se oculta o sol.

Xoves 29 de outubro: «A historia oficial», ás 17 e 20 horas.

A historia oficial está baseada nos feitos políticos reais que tiveron lugar en Arxentina despois de que a reaccionaria xunta militar de Jorge Rafael Videla asumise o poder o 24 de marzo de 1976 e que se prolongou ata 1983.

Durante o goberno da xunta, suspendeuse o parlamento; prohibíronse sindicatos, partidos políticos e gobernos provinciais; e, no que se coñeceu como a Guerra Sucia, desapareceron da sociedade entre 9.000 e 30.000 persoas consideradas “subversivas” de esquerdas.

Venres 30 de outubro: «Benvidos a Belleville», ás 17 e 20 horas.

A idea xenial da Señora Souza de regalar unha bicicleta ao seu sobriño Champion excedeu as súas expectativas. Cun rigoroso adestramento, Champion está preparado para participar na carreira ciclista máis famosa do mundo: o Tour de Francia. Con todo, durante a competición dous misteriosos homes vestidos de negro o secuestran. A Señora Souza e o seu fiel can Bruno emprenden a súa procura, que os leva á enorme cidade de Belleville, onde as famosas Trixemelgas deciden acollelos baixo a súa protección. Poderán combater os diabólicos plans da mafia francesa?

Domingo 1 de novembro: «A lanterna vermella», ás 18 horas.

Nesta ocasión o Cineclube propón unha das películas prohibidas de Zhang Yimou pola censura do seu pais. Basada nunha novela de Su Tong conta tamén ca interpretación dunha das suas musas, a actriz Gong Li. Pese o bloqueo chegou a distribuirse no estranxeiro e acadou o León de Prata en Venecia no ano 1991.

China, anos 20. Tras a morte do seu pai, a moza de 19 anos Songlian vese forzada a casar con Chen Zouqian, o señor dunha poderosa familia. El é un home de 50 anos e ten xa tres esposas, cada unha das cales vive nunha casa independente dentro dun gran castelo. Songlian deberá facerse forte para conseguir competir contra elas. Todas as noites, o vello Zuoqian elixe con cal vai pasar a noite. A elixida sabe que é ela cando ve na súa casa unha vella lanterna vermella acesa.