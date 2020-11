Proxeccións do Padre Feijoo para esta semana (do 2 ao 8 de novembro)

As proxeccións terán lugar na Casa da Cultura de Ourense (antiga biblioteca pública, rúa Concello, 11) e o aforo está limitado a 30 persoas. O Cineclube Padre Feijoo conmemora o seu 50º aniversario coa proxección de 50 películas ata final de ano.

Martes, 3 de novembro: «Persoa», ás 17 e 20 horas.

Elisabeth, unha importante actriz teatral, é hospitalizada tras perder a voz durante unha representación de Electra. Despois de someterse a unha serie de probas, o diagnóstico é bo. Con todo, como segue sen falar, debe permanecer na clínica.

Alma, a enfermeira encargada de coidala, tenta romper o seu mutismo falándolle sen parar. A irrupción do marido de Elisabeth complicará a relación das dúas mulleres.

Mércores, 4 de novembro: «Tres cores: azul», ás 17 e 20 horas.

Nun accidente de coche, Julie perde ao seu marido Patrice, un prestixioso compositor, e á súa filla Anna. Ao recuperarse das súas lesións, decide comezar unha nova vida, independente, solitaria e anónima, afastada dos privilexios que antes gozaba. Olivier, o axudante de Patrice, namorado dela desde hai moitos anos, tenta sacala do seu illamento, e acaba convencéndoa para que remate o «Concerto para Europa», unha ambiciosa obra inacabada de Patrice.

Xoves, 5 de novembro: «O anxo exterminador», ás 17 e 20 horas.

Despois dunha cea na mansión dos Nóbile, os convidados descobren que, por razóns inexplicables, non poden saír do lugar. Ao prolongarse a situación durante varios días, a cortesía no trato deixa paso ao máis primitivo e brutal instinto de supervivencia. Unha parábola sobre a descomposición dunha clase social encerrada en si mesma.

Venres, 6 de novembro: «O home que matou a Liberty Valance», ás 17 e 20 horas.

Ransom Stoddard, un ancián senador do Congreso dos Estados Unidos, explica a un xornalista por que viaxou coa súa muller para asistir ao funeral do seu vello amigo Tom Doniphon. A historia comeza moitos anos antes, cando Ransom era un novo avogado do Leste que se dirixía en dilixencia a Shinbone, unha vila do Oeste, para exercer a avogacía e impor a lei. Pouco antes de chegar, foi atracado e golpeado brutalmente polo temido pistoleiro Liberty Valance.

Domingo, 8 de novembro: «A viaxe dos comediantes», ás 17 horas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Grecia sofre a ocupación das tropas nazis. Nesas circunstancias, unha compañía teatral realiza unha xira polo país, aínda que as súas representacións se ven continuamente interrompidas polos conflitos políticos. Por outra banda, unha das actrices tenta vingarse da súa nai á que responsabiliza da morte do seu pai. O seu irmán, un partisano, axudaraa a satisfacer os seus propósitos.