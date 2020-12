Proxeccións do Padre Feijoo para esta semana (do 30 de novembro ao 6 de decembro)

As proxeccións terán lugar na Casa da Cultura de Ourense (antiga biblioteca pública, rúa Concello, 11) e o aforo está limitado a 30 persoas. O Cineclube Padre Feijoo conmemora o seu 50º aniversario coa proxección de 50 películas ata final de ano.

Martes, 1 de decembro: «A batalla de Chile», ás 17 e 20 horas.

Salvador Allende pon en marcha un programa de profundas transformacións sociais e políticas. Desde o primeiro día a dereita organiza contra el unha serie de folgas salvaxes mentres a Casa Branca o asfixia economicamente. A pesar do boicot (en marzo de 1973) os partidos que apoian a Allende obteñen o 43,4% dos votos. A dereita comprende que os mecanismos legais xa non lles serven. De agora en diante a súa estratexia será o golpe de estado.

Mércores, 2 de decembro: «Cidadán Kane», ás 17 e 20 horas.

Un importante magnate estadounidense, Charles Foster Kane, dono dunha importante cadea de xornais, dunha rede de emisoras e dunha inimaxinable colección de obras de arte, morre en Xanadú, o seu fabuloso castelo de estilo oriental. A última palabra que pronuncia antes de expirar, «Rosebud», cuxo significado é un enigma, esperta unha enorme curiosidade tanto na prensa como entre a poboación. Así, un grupo de xornalistas emprende unha investigación para desentrañar o misterio.

Xoves, 3 de decembro: «O pantano», ás 17 e 20 horas.

En febreiro, nos pantanos do noroeste de Arxentina, a sufocante calor mestúrase con choivas tropicais. Dúas familias (unha de clase media urbana e outra de produtores rurais en decadencia) entrecrúzanse no sopor provinciano dunha Salta caótica e inmutable, onde nada sucede pero todo está a piques de estalar. Un día todo cambia cando un accidente une estas dúas familias.

Venres, 4 de decembro: «O camiño», ás 17 e 20 horas.

Cinco prisioneiros dun cárcere turco reciben permiso para viaxar ás súas casas durante unha semana. Cada un deles ten os seus propios problemas, preocupacións e nostalxias. Rigorosas leis, escritas e non escritas, e un sistema brutal son unha carga que pesa sobre eles. Sofren violencia e exercen violencia. As vacacións, comezadas con esperanza, terminan con dor.

Domingo, 6 de decembro: «Fellini, oito e medio», ás 17 horas.

Guido Anselmi é un prestixioso director de cinema que se atopa en metade dun proxecto imposible de acabar. O realizador está a atravesar unha crise de inspiración e a presión exercida polos que o rodean non lle axuda a saír do ensimismamento. Nesta situación, empeza a pasar revista aos feitos máis importantes da súa vida e a lembrar a todas as mulleres ás que amou.