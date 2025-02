Desde o outro lado da raia

Os médicos non teñen medicamento para curar a artrose, artrite e dores musculares.

A medida que envellecemos, o cartílago perde elasticidade, desgástase e aparece a dor. A solución é consultar a un médico, que só ten unha solución: recetar antiinflamatorios. Pero é unha solución precaria e logo volve ao mesmo. E é por iso que moitos, perfectamente conscientes do problema, prefiren prescribir só en casos de absoluta necesidade, como unha crise aguda.

O primeiro paso contra a artrose é perder peso e ao mesmo tempo facer exercicio. Un cuarto de hora ou media hora de camiñada ao día, na medida do posible a ritmo vigoroso. A vitamina C pode dar bos resultados para o alivio, así que coma moitas froitas cítricas. As actitudes poden influír na forma en que o seu corpo envellece e vostede beneficiarase dun estilo de vida saudable mediante o exercicio, a dieta e o soño.

Hai 4 líquidos que alivian a dor nas articulacións. A auga alivia a dor. No verán, o mar pode traernos beneficios, do mesmo xeito que nadar na piscina. Un simple baño na bañeira tamén pode resultar beneficioso. Beba zume de cenoria, zume de apio, zume de col rizada e coma salmón. Estes alimentos fortalecen as articulacións e alivian a dor.

Consuma peixes antiartrose e antiartrite: o salmón, a caballa, o atún, a solla, as sardiñas, o sáibao e a dormente son peixes excelentes que reducen a inflamación, grazas aos ácidos grasos que conteñen. Os peixes en conserva tamén dan bos resultados, sempre que se conserven en auga e non en aceite.

O frío é moi eficaz para aliviar a dor nas articulacións. Aplica unha bolsa de xeo durante 15 minutos na articulación dolorosa. A decocción de harpagofito actúa como antiinflamatorio. En xaxún, beber cada mañá unha cullerada de vinagre de mazá mesturado cun pouco de mel, así como zume de limón con mel.

En calquera caso, tal e como confirman os estudos máis recentes, un dos mellores tratamentos é refuxiarnos nos movementos que debemos darlle ao noso corpo cada día. Os adultos fisicamente activos teñen a metade de infeccións leves que as persoas sedentarias. As actitudes poden influír na forma en que envellece o corpo.

João Damião