Ribadavia baila con ritmo afrolatino no OUbaila

Será este venres 23 de maio.

Este venres 23 de maio, Ribadavia converterase no epicentro do baile afrolatino coa celebración do congreso OUbaila, un evento que combina formación e práctica social arredor de ritmos como a salsa, a bachata e a kizomba. O congreso, que forma parte do programa de fomento do deporte da Deputación Provincial de Ourense, ofrecerá unha intensa xornada de actividades na vila ao longo de todo o día.

A programación comezará ás 16:30 horas na Alameda de Ribadavia cunha clase aberta e gratuíta de roda de casino, dirixida polo recoñecido bailarín cubano Carlos Tarafa, pensada para que toda persoa que se achegue poida participar e iniciarse nestes ritmos.

A partir das 17:30 horas, as actividades trasladaranse ás instalacións do Club Artístico de Ribadavia, onde será necesaria entrada. Alí, ás 18:00h, o bailarín Diego Sánchez ofrecerá unha clase de bachata. Ás 19:00h, será a quenda dun solo de jazz coa artista Lainey Silver, seguido ás 20:00h dunha nova sesión de bachata con Carlos Nejarano. Ás 21:00h, Rui Bonfim encargarase de poñer a kizomba no centro da pista.

Despois dun descanso entre as 22:00h e as 23:30h, a noite retomarase con forza coa bachata de Mau e Joha, para continuar ás 00:30h coa kizomba da man de Nuno e Nagyla. Xa entrada a madrugada, ás 01:30h, arrancará a gran festa temática “Grease Night”, en homenaxe á mítica película musical. Para esta ocasión especial, o público está convidado a acudir vestido co estilo típico do filme.

A festa prolongarase ata as 04:30h da madrugada e contará coa animación musical dos DJs Bejarano e Juan Fernández, así como con diversos espectáculos a partir das 02:00h.

A entrada para as actividades no Club Artístico ten un prezo de 20 euros e inclúe unha copa. As entradas poden adquirirse no propio club.