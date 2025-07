Festas de San Bieito en Allariz

Do 11 ao 13 de xullo.

Allariz celebra as Festas de San Bieito 2025, que se celebrarán do 11 ao 13 de xullo, cunha programación diversa e para todos os públicos chea de música, espectáculos e actividades pensadas para todas as idades.

A programación comeza o xoves 10, cun concerto da Agrupación Coral Arnoia na Igrexa de San Bieito.

O venres 11, a Praza do Matadoiro será escenario do espectáculo de monicreques “Titiricircus”, da compañía Tanxarina, pensado para público infantil e familiar. A partir das 23:00h, a Discomóbil Apocalipsis animará a noite na Barreira.

O sábado 12 arrinca cun desfile de xigantes e cabezudos desde a Casa da Cultura, acompañados pola Agrupación de Pé Feito. Xa pola tarde-noite, a música será protagonista cun concerto das bandas Airiños do Morrazo e Unión Musical de Allariz na Alameda. A medianoite será a quenda da verbena con dobre sesión da Orquestra Horizon, The Show, na Barreira.

O domingo 13, a programación inclúe actividades de rúa e actos vinculados á festividade de San Bieito. Haberá pasarrúas, e ás 11:00h sairá a procesión do San Bieito, acompañada polos grupos musicais De Pé Feito, Unión Musical de Allariz e Agrupación Folclórica Lemavos.

Ás 21:00 comezará o baile amenizado pola Orquestra Compostela na Barreira, seguido dun espectáculo pirotécnico no Campo de Vilanova, ás 00:00h.

Durante a fin de semana tamén se celebrarán diferentes actos relixiosos, como misas e a novena de San Bieito, para quen desexe participar deste ámbito da festa.