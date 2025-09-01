Xinzo de Limia acolle as 3ª Xornadas Técnicas sobre Patacas da Revista Campo

O evento reunirá agricultores, produtores e técnicos.

Xinzo de Limia prepárase para acoller a terceira edición das Xornadas Técnicas da Pataca da Revista Campo, un evento que se consolidou como un punto de encontro fundamental para o sector da pataca. A xornada, organizada pola revista en colaboración co Concello de Xinzo de Limia, celebrarase o 4 de setembro no marco da feira Alimagro e nela darase a coñecer un dos produtos estrela da Limia: a pataca.

O evento reunirá agricultores, produtores e técnicos, tanto de Galicia como doutras partes de España, e abordará temas de gran relevancia para a produción de pataca a través dun amplo programa técnico e un debate con expertos do sector.
Programa técnico e mesa redonda
A conferencia comezará ás 19:15 h con José Cortijo (Fertiberia), que ofrecerá unha presentación sobre «Estou nunha zona vulnerable aos nitratos e agora que?». A continuación, ás 19:40 h, intervirá Laura Meno Fariñas (Universidade de Vigo), que presentará «O mildiu da pataca: ciencia, adaptación e resiliencia en tempos de cambio». Ás 20:05 h, Jordi Rey (Corteva) abordará o «Control do mildiu nas patacas».

O programa continuará ás 20:30 horas cunha mesa redonda titulada «Desafíos e oportunidades no sector», na que participarán os seguintes profesionais:
Manuel Aires, labrego de Salamanca
Armando Armando Rodríguez, labrego de Teror (Gran Canaria)
Servando Álvarez, Inorde, Instituto de Desenvolvemento Económico de Ourense
Juan Manuel Coello, director de Operacións de Patatas Meléndez
Antonia Calvo, labrega de Xinzo de Limia
Juan Manuel Gómez, presidente da IXP (Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia)

A clausura oficial ás 21:30 h. correrá a cargo de José Antonio Armada Pérez, delegado da Xunta de Galicia. O III Día da Pataca preséntase como unha cita ineludible para os produtores e produtoras de Galicia.

Alimagro
A III Festa da Pataca forma parte de Alimagro, a feira agroalimentaria da Limia, un evento que se consolidou como un dos máis importantes do país. A feira, que este ano celebra a súa sexta edición, converterá a Xinzo de Limia na capital agrícola do noroeste da Península Ibérica do 5 ao 7 de setembro.
Alimagro converteuse no principal escaparate para os profesionais do sector, grazas á súa combinación dunha ampla exposición de maquinaria agrícola de marcas líderes, coa promoción de produtos locais e as últimas innovacións. O recinto de exposicións, que abrangue máis de 20.000 metros cadrados, acolle arredor de 100 marcas e empresas, ofrecendo aos visitantes unha visión xeral completa das tendencias e tecnoloxías que configuran o futuro da agricultura.
Ademais de obradoiros técnicos, como o das patacas, Alimagro ofrece unha ampla variedade de actividades lúdicas e de lecer, como showcooking, degustacións e a tradicional creación dunha tortilla de patacas xigante.

INSCRICIÓN: https://alimagro.es/gl/#inscripcion

