Xinzo de Limia acolle as 3ª Xornadas Técnicas sobre Patacas da Revista Campo

O evento reunirá agricultores, produtores e técnicos.
Xinzo de Limia prepárase para acoller a terceira edición das Xornadas Técnicas da Pataca da Revista Campo, un evento que se consolidou como un punto de encontro fundamental para o sector da pataca. A xornada, organizada pola revista en colaboración co Concello de Xinzo de Limia, celebrarase o 4 de setembro no marco da feira Alimagro e nela darase a coñecer un dos produtos estrela da Limia: a pataca.
O evento reunirá agricultores, produtores e técnicos, tanto de Galicia como doutras partes de España, e abordará temas de gran relevancia para a produción de pataca a través dun amplo programa técnico e un debate con expertos do sector.
Programa técnico e mesa redonda
A conferencia comezará ás 19:15 h con José Cortijo (Fertiberia), que ofrecerá unha presentación sobre «Estou nunha zona vulnerable aos nitratos e agora que?». A continuación, ás 19:40 h, intervirá Laura Meno Fariñas (Universidade de Vigo), que presentará «O mildiu da pataca: ciencia, adaptación e resiliencia en tempos de cambio». Ás 20:05 h, Jordi Rey (Corteva) abordará o «Control do mildiu nas patacas».
O programa continuará ás 20:30 horas cunha mesa redonda titulada «Desafíos e oportunidades no sector», na que participarán os seguintes profesionais:
• Manuel Aires, labrego de Salamanca
• Armando Armando Rodríguez, labrego de Teror (Gran Canaria)
• Servando Álvarez, Inorde, Instituto de Desenvolvemento Económico de Ourense
• Juan Manuel Coello, director de Operacións de Patatas Meléndez
• Antonia Calvo, labrega de Xinzo de Limia
• Juan Manuel Gómez, presidente da IXP (Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia)
A clausura oficial ás 21:30 h. correrá a cargo de José Antonio Armada Pérez, delegado da Xunta de Galicia. O III Día da Pataca preséntase como unha cita ineludible para os produtores e produtoras de Galicia.
Alimagro
A III Festa da Pataca forma parte de Alimagro, a feira agroalimentaria da Limia, un evento que se consolidou como un dos máis importantes do país. A feira, que este ano celebra a súa sexta edición, converterá a Xinzo de Limia na capital agrícola do noroeste da Península Ibérica do 5 ao 7 de setembro.
Alimagro converteuse no principal escaparate para os profesionais do sector, grazas á súa combinación dunha ampla exposición de maquinaria agrícola de marcas líderes, coa promoción de produtos locais e as últimas innovacións. O recinto de exposicións, que abrangue máis de 20.000 metros cadrados, acolle arredor de 100 marcas e empresas, ofrecendo aos visitantes unha visión xeral completa das tendencias e tecnoloxías que configuran o futuro da agricultura.
Ademais de obradoiros técnicos, como o das patacas, Alimagro ofrece unha ampla variedade de actividades lúdicas e de lecer, como showcooking, degustacións e a tradicional creación dunha tortilla de patacas xigante.
INSCRICIÓN: https://alimagro.es/gl/#inscripcion