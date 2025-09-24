Allariz acollerá do 26 de setembro ao 12 de outubro a 14ª edición.
Allariz acollerá, do 26 de setembro ao 12 de outubro, unha nova edición das Xornadas de Carne de Boi – Concello de Allariz, que este ano alcanzan a súa 14ª edición, consolidándose como unha cita gastronómica de referencia no calendario outonal de Allariz.
Nesta edición de 2025 participan 21 establecementos locais, que ofrecerán unha ampla e variada proposta culinaria na que a exquisita carne de boi de Allariz (criados na finca de Valverde e propiedade de Okelan), será a protagonista. Os establecementos elaborarán tanto tapas (14 participantes) como menús e pratos especiais, adaptados a todos os petos e pensados para gozar da gastronomía local en todo o seu esplendor.
As tapas presentadas ao concurso competirán por ser elixidas polo público como a “Mellor Tapa 2025”, mediante votación popular entre as persoas que as degusten. O prezo das tapas será de 3€.
Un ano máis volverá o concurso “Papando no Boi”, co que se premiará a fidelidade da veciñanza de Allariz. A primeira persoa (con tarxeta cidadá) que consiga consumir as 14 tapas participantes recibirá un premio directo de 100 € para gastar no comercio local.
Ademais, entre todas as cartillas completadas sortearanse:
Un vale de 250 euros para gastar no comercio e na hostalaría local e 3 vales de 60 euros entre aquelas cartillas con, polo menos, 5 tapas consumidas.
O sorteo terá lugar o sábado 18 de outubro no Mercado da Reserva da Biosfera ás 11:00h, momento no que tamén se dará a coñecer a tapa máis votada desta edición.
Novidade
Como novidade, este ano as tardes/noites gastronómicas virán acompañadas de música en directo, que animará o ambiente os días:
Venres 26 de setembro, venres 3 de outubro e sábado 11 de outubro.
Tamén, durante as mañás dos sábados no mercado da reserva da Biosfera, haberá degustacións especiais de tapas elaboradas con carne de boi , de 12:30h a 13:30h
– sábado 27 de setembro: Empanada de boi guisado e vexetáis
– sábado 4 de Outubro: Tataky de boi con «pico de gallo»
– sábado 11 de Outubro: Cañita de boi e cabaza