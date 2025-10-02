Funtastik – No limits vuelve a Expourense del 3 al 12 de octubre

El recinto ferial acoge un parque multiaventura con juego, valores, cultura y deporte para toda la familia.

Expourense acogió la presentación de la Segunda edición de Funtastik- No Limits, un evento que convertirá al recinto ferial de Ourense en el mayor parque multiaventura de Galicia ofreciendo un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Podrá disfrutarse desde el 3 hasta el 12 de octubre y el precio de la entrada es de 10 euros por persona y sesión (mañana o tarde) siendo gratis para los menores de 3 años. Puede adquirirse en www.ataquilla.com o en el propio recinto.

La segunda edición de Funtastik – No Limits cuenta con el apoyo de la Diputación provincial de Ourense y de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, que facilitarán la participación en esta actividad de escolares de más de 40 colegios de la provincia. Funtastik es una actividad comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la formación y la práctica deportiva de la ciudadanía, promoviendo valores como la sostenibilidad, el consumo responsable, la igualdad y la participación activa.

En esta segunda edición, este evento busca su consolidación en la agenda de ocio familiar y educativo de los ourensanos. Entre las novedades de este año destaca el área de “Mercar con sentido”, dedicada al comercio ético, local y consciente, y la Zona de Orientación “Galicia Máxica”, un espacio interactivo que invita a explorar el territorio gallego desde una perspectiva lúdica y formativa.

Otra de las novedades será el hinchable “Extreme Run” de 600 metros al que se suma la ampliación del gran hinchable gymkana del año pasado. También habrá un área especifica para los más pequeños.

La primera edición se celebró en octubre del año pasado y reunió en el recinto a más de 10.000 visitas.