Ourense Centro presenta un octubre lleno de premios, cultura y novedades

Para dinamizar el comercio local.

El Centro Comercial Aberto Ourense Centro (CCA) ha presentado hoy un completo programa de actividades para este mes de octubre, con el objetivo de premiar la fidelidad de la clientela, reforzar el consumo de proximidad y dinamizar la vida comercial y cultural del corazón de la ciudad.

Campaña “Este Outono, arrasa con todo”

Entre el 4 y el 17 de octubre, las compras realizadas en los establecimientos asociados permitirán participar en el sorteo de 1.000 € en vales de compra.

· Cada viernes (día 10 y 17) se sortearán 500 €: ocho premios de 50 € y un premio de 100 €.

· Los sorteos se celebrarán en directo en el stand de la Rúa do Paseo, a las 20:15 h.

· Al entregar su boleto, los clientes recibirán además un regalo directo: una práctica bolsa multiusos de algodón.

Entradas para FUNTASTIK

Otra de las iniciativas activas es el reparto de entradas para FUNTASTIK, el gran parque infantil y familiar instalado en Expourense.

Las 130 primeras compras registradas en comercios asociados se premiarán con una entrada gratuita.

Estreno teatral: Arsénico por compasión

El 24 de octubre a las 21:00 h, el Auditorio Municipal acogerá el estreno de la comedia negra Arsénico por compasión, de Joseph Kesselring, adaptada por Roberto de la Torre y dirigida por Roberto De la Torre y Esther Casal.

Una propuesta cultural que combina humor, intriga y emoción, perfecta como antesala de Halloween.

Las invitaciones podrán solicitarse a partir del 20 de octubre en los establecimientos asociados, en el momento de realizar las compras.

Relanzamiento del Club CCA Ourense Centro

El CCA relanza su Club de Clientes VIP, un programa de fidelización gratuito que permite:

· Acumular descuentos en cada compra.

· Participar en sorteos y promociones exclusivas durante todo el año.