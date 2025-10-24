Samaín en Celanova

A vila de San Rosendo organiza está celebración este sábado 25 de outubro e o venres 31.
Chega o Samaín organizado por Celanova CHEA que contará con moitas cousiñas terroríficas para os próximos días.
A primeira delas, o obradoiro de samaín impartido por esbozos manualidades, será este sábado, 25 de outubro. Co tiquet de compra superior a 10 euros en establecementos de Celanova CHEA, e a través do codigo QR, podedes inscribir aos máis cativos neste divertido e terrorífico taller; a idade mínima é de 5 anos.
E xa para o próximo 31 de outubro chega o rincón do medo no que un maquillador profesional preparará aos alí presentes para a noite máis «horripilante». Ademais, na rúa Manuel Lezón (rúa Abaixo) estará o «Túnel do terror» (de 20.30 a 21.30 horas e de 22.30 a 23.30h), organizado pola asociacion comadres celanova.
E por se fora pouco, nesa mesma tarde, os establecementos da CHEA participarán no truco ou trato, onde os rapaces conseguirán neles un agasallo moi dulce.