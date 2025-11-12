La International Ballet Company actua en el Auditorio

Representará «La Bella Durmiente en Ourense» el viernes, 14 de noviembre, a las 20.00h.

La International Ballet Company, aclamada compañía integrada por solistas de Ucrania, Francia, España e Italia entre otros países, nos invita, dentro de su Gira de Invierno 2025, a disfrutar de una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico de ballet, “La Bella Durmiente”.

Es una compañía de ballet creada junto con los premiados y aclamados solistas moldavos Cristina y Alexei Terentiev, e integrada por solistas de Moldavia, Inglaterra, Italia, entre otros países.

Considerada una joya del ballet clásico, La bella Durmiente de Tchaikovsky deslumbra por la elegancia de su música y la riqueza de su coreografía.

Inspirada en el cuento de hadas de Perrault, relata la historia de la princesa Aurora, condenada por un hechizo a un sueño eterno del que solo el verdadero amor podrá despertarla. Una obra que celebra la belleza, la esperanza y el triunfo del bien sobre el mal.

Solistas:

Cristina Terentiev y Alexandru Balan

Duración:

1ª Parte: 60’ – Descanso: 20’ – 2ª Parte: 45’

Entradas

Las entradas están disponibles en www.ataquilla.com

Enlace directo de la venta: https://entradas.ataquilla.com/es/ventaentradas/danza/251-auditorio-municipal-de-ourense/x3ahw0mq-la-bella-durmiente-international-ballet-company