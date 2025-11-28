Doble presentación literaria en el Liceo de Ourense

El último romance de Graça Amiguinho y la 12ª Colectánea Galaico-Portuguesa “Tod@s”.

El histórico Liceo de Ourense acogerá el domingo 30 de noviembre, a las 16:00 horas, una doble cita literaria protagonizada por la escritora y coordinadora portuguesa Graça Amiguinho. Un doble evento que contribuye a reforzar los lazos culturales entre Galicia y Portugal.

Primero será el turno de la presentación de la novela «Fátimah. A moura encantada do Castelo de -Alba- Elvas»

Graça Amiguinho presenta su último romance, una obra que rescata la tradición mágica y las leyendas del Alentejo. Intervendrán Armando González, Bernardino Cervantes y Avelino Jácome Iglesias. La animación correrá a cargo de Beatriz Mesquita, Marina Sánchez y el Grupo Loureiro.

A continuación tendrá lugar la presentación del lanzamiento de la 12ª Colectánea Galaico-Portuguesa Internacional “Tod@s”. Se trata de una obra colectiva que reúne a 70 autores de Galicia y Portugal, coordinada por Graça Amiguinho.

Durante el evento de las dos presentaciones participarán musicalmente el Grupo Loureiro y el guitarrista Fernando Ribeiro.

En esta actividad organizan y colaboran la Editorial Orixe, IN4 Reportagens y El Liceo de Ourense.