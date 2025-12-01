Antiq Auria citó a alrededor de 3.000 visitas

La gran subasta fue el momento de mayor concentración de público.

La Feria Internacional de Antigüedades, Antiq Auria, cierra las puertas de su novena edición posicionada ya como una de las mejores citas del Norte de España y de Portugal. El medio centenar de expositores de 5 países que participaron en esta ocasión recibieron alrededor de 3.000 visitas (a falta de contabilizar las visitas de última hora de esta tarde) a lo largo de todo el fin de semana, siendo esta jornada de domingo la más concurrida y superando los datos de visitas de las últimas ediciones.

Como es habitual, uno de los momentos con mayor presencia de público fue la gran subasta celebrada esta mañana a las 12.00h. Los visitantes, y también los propios expositores, pudieron pujar por piezas únicas que tenían un precio de partida de 5 euros. La pieza con mayor puja fue un reloj de guarnición francés estilo Napoleon III de finales del siglo XIX que fue adjudicado por 75 euros, “un precio mucho menor de su valor real, pero las subastas tienen esta ventaja para el comprador”, explican desde Memoria Antiga, la Asociación de Anticuarios de Ourense que organiza esta cita con la colaboración de Expourense y el apoyo de la Diputación Provincial de Ourense.

Concluye así la última feria de noviembre en Expourense. La próxima cita del calendario será la celebración del VI Congreso Internacional sobre Turismo y Deporte – Sportur Galicia que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre y supondrá el arranque de la temporada de pista de atletismo. Pero ya esta misma semana, Expourense acogerá el Congreso “Ourense, Territorio Emprendedor 2025” los días 5 y 6 de diciembre, un evento externo organizado por AEPA Ourense (Asociación Empresarial de Profesionales Autónomas y Autónomos de Ourense) que ha elegido las instalaciones del recinto ferial para organizar este encuentro.