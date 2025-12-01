Alrededor de 115 competidores se dieron cita en este evento.

El pasado sábado, 29 de noviembre, en el Pabellón Municipal de A Chaira (Pereiro de Aguiar) se celebró la edición número catorce de la Copa Diputación de Ourense de Kung-Fu. Alrededor de 115 competidores se dieron cita en este evento organizado por Escuelas Deportivas Artai y la Federación Galega de Kung-Fu.

Las especialidades de competición de esta edición fueron Sanda SC (Combate sin contacto) y Shuaijiao (lucha china).

– Sanda SC: es una modalidad de competición basada en la técnica de combate con contacto. Se hacen 4 estaciones de trabajo de 30 segundos, mostrando en cada estación unas habilidades de combate (salto a la cuerda, trabajo de puños, trabajo de patadas y sombra); compitieron las categorías de edad en cadete, juvenil y absoluto, femenino y masculino; y también las categorías de grado en categorías infantil, benjamín y prebenjamín.

Sobre el tatami también se disputaron pruebas de Shuaijiao: modalidad de lucha china de agarres, desequilibrios y derribos con los trajes de lucha estandarizados internacionalmente para esta modalidad, en las categorías de edad y peso establecidas por la federación internacional.

Este evento ha sido la gala de fin de curso en la competición de Kung-Fu en Ourense, y el pistoletazo de salida para los importantes eventos que vienen en 2026.

También se hicieron entrega de los diplomas de juez arbitro internacional a D. Carlos Rodriguez Gardón y Dña. Sonsoles Fabián García, conseguidos en el curso internacional organizado en Italia en el mes de junio.