Barrios 242

A portada do mes de decembro non pode ser outra que o Nadal que chega a todos os rincóns da provincia; co aleumeado navideño e a ampla programación dos concellos.
Outra nova destacada nesta edición é a Zona de Baixas Emisións que se porá en vigor en Ourense a partir do 26 de decembro, multarase a partir do 1 de xullo de 2026.
Os xestores ourensáns poderá realizar trámites na Dirección Xeral de Tráfico.
En Xinzo comezan as melloras da Praza de Abastos e o Concello avanza no «Xinzo paso a paso» con novas melloras en distintas parroquias.
A Fundación Curros Enríquez prepara un aniversario especial para a Casa dos Poetas. Celanova e CHMS firman un convenio para mellorar a rede no núcleo de Mandrás e e as conexións pendentes de Penalta e Hermida.
A piscina municipal de Allariz conta cun novo sistema de acceso. «Se chove, que chova» e o xardín favorito do público do Festival de Xardíns de Allariz deste ano 2025.
Pazolandia abrirás as súas portas do 26 de decembro ao 4 de xaneiro. Máis de 1.000 prazas ofertadas para o Programa EsquiOU que organiza a Deputación de Ourense. A CEO entregou os seus premios anuais e tivo unha sentida homenaxe a Marisol Díaz.
