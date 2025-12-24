Allariz impulsa o Nadal

A Cabalgata dos Reis Magos será o 5 de xaneiro desde a Alameda ata o Pavillón.

A programación de Nadal en Allariz ofrece un conxunto amplo de propostas culturais, educativas, deportivas e de lecer.

O sábado 20, Mofa&Befa presenta a obra teatral “Os dous de sempre” (20h, Casa da Cultura), mentres que o domingo 21 a compañía Redrum Teatro ofrecerá o espectáculo familiar “Os contos de Lobicán” (18:30 h).

O humor chega o domingo 28 co monólogo de Sergio Alba, “Dous rombos, pasa para a cama” (19:30 h, Casa da Cultura), e a maxia o venres 2 de xaneiro con Cayetano Lledó e La Fayette Show (18:30 h). O domingo 4 de xaneiro celebrarase a Mostra de Danza de Nadal coa compañía Ngoma – La Guajira (18:30 h, Casa da Cultura).

O mércores, 31 de decembro, celebrarase a tradicional Carreira Popular Solidaria “A Derradeira”, a partir das 16h.

O broche final poñerao a Cabalgata de Reis, o 5 de xaneiro, percorrendo as rúas dende a Alameda ata o Pavillón do IES a partir das 18:30h.

Actividades infantís

O Nadal Parc, Pavillón do IES, abrirá do 22 ao 31 de decembro, con xogos, inchables e propostas para nenos de ata 12 anos, en horario de 11:30 a 13:30 h e 17:00 a 20:00 h. Ademais, organizaranse dous obradoiros creativos (a partir de 6 anos): o do venres 26 de decembro chamado “Crea a túa postal de Nadal” (de 11:30 a 13:30 h, Pavillón do IES); e o do luns 29 de decembro: “Árbores de Nadal” (de 11:30 a 13:30 h, Pavillón do IES).

“O Peto dos Desexos”

A devandita campaña está ata o 6 de xaneiro de 2026, sortenado 1.000 euros en vales de compra, distribuídos en dous premios de 250 euros e cinco premios de 100. Para participar, deberán xuntar tíckets de compra por un importe mínimo de 30 euros e depositalos xunto coa súa “Tarxeta dos Desexos” en calquera dos dous Peto dos Desexos instalados no Alto do Portelo e na Alameda.

O sorteo celebrarase no Alto do Portelo o 9 de xaneiro de 2026, ás 11:30h.