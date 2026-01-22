Xinzo prolongará durante cinco semanas o Entroido

Henry Méndez, Locomía e máis de 70 pases de música na rúa acompañarán ás Pantallas, que volverán ser protagonistas, nun entroido no que participarán milleiros de persoas.

O Concello de Xinzo de Limia non quere perder tempo e a falta de dúas semanas para que comezara o Entroido presentou a súa programación. Unha programación que prolongarase durante cinco semanas dando comezo o 24 de xaneiro e rematará o 22 de febreiro. Trinta días de actividade frenética para gozar dunha festividade moi demandada máis aló do Limia e que os veciños viven con intensidade. Sen dúbida, Xinzo convértese nun dos destinos máis demandados para estas xornadas de entroido, e por todo iso, desde o concello pensaron nunha programación á altura, na que combina o respecto escrupuloso pola tradición coa troula máis desenfadada para atraer a milleiros de visitantes.

Programación

A programación deste ano reforza a aposta polo ocio musical de primeiro nivel para todas as xeracións. O ciclo abrirase o sábado 24 de xaneiro co esperado Petardazo, que contará coa actuación estelar de Henry Méndez para dar a benvida á festa xunto á Orquestra Origen. Outro dos momentos álxidos chegará o venres 13 de febreiro coa 2ª Festa Glam. Tralo éxito da pasada edición, este ano o evento contará coa presenza do icónico grupo Locomía, que traerá a Xinzo a estética e os ritmos que marcaron unha época. Así mesmo, o Domingo Corredoiro, día 8 de febreiro, a música correrá a cargo dunha das formacións máis potentes de Galicia, a orquestra París de Noia, mentres que a orquestra Miramar actuará o Domingo de Entroido.

Para manter o ambiente festivo en cada recuncho da vila durante todo o mes, realizouse un esforzo sen precedentes na programación de rúa. O Entroido 2026 contará coa participación de máis de 25 agrupacións musicais diferentes que ofrecerán, en total, máis de 70 pases de animación ao longo destas cinco semanas . Entre elas destacan charangas de primeiro nivel como Achicoria, Élite, La Nota, BCB ou Stacazzo, pero tamén formatos alternativos de grande éxito como La Duendeneta, que animará a noite do Domingo de Entroido e a sesión vermú do Luns. A música tradicional tamén terá un papel protagonista, con agrupacións como A Requinta da Laxeira no Domingo Oleiro ou o concerto do recoñecido grupo folk Os D’Abaixo o sábado 31 de xaneiro, tralo Colgamento do Meco.

Columna vertebral

Máis aló dos grandes focos, o programa mantén intacta a columna vertebral do Entroido de Xinzo, respectando os tempos que marca a tradición. As citas sucederanse comezando polo Domingo Fareleiro o 25 de xaneiro, seguido do Colgamento do Meco o día 31 e o Domingo Oleiro o 1 de febreiro, ata chegar á fin de semana de Corredoiro e os días grandes de Entroido. Todo isto baixo a atenta mirada das Pantallas, figuras únicas e ancestrais que farán a súa primeira aparición o Domingo Corredoiro -8 de febreiro- para impor a súa lei e outorgar identidade e sentido á celebración.

Outra das grandes noticias deste 2026 é a recuperación dun clásico: o Festival da Canción Humorística. O Sábado de Entroido (14 de febreiro), a Praza Maior volverá ser escenario da sátira, a crítica social e a retranca, devolvendo ao programa oficial un certame que busca revivir o enxeño e a copla como formas de expresión fundamentais da nosa festa.