David Martínez, presidente da Confederación de Empresario de Ourense

Después de presentarse como única candidatura, junto a su equipo, en estas elecciones.
A Confederación Empresarial de Ourense celebrou a súa asemblea electoral á que estaban convocados 289 compromisarios con dereito a voto. Tras a votación, o titular da única candidatura presentada, David Martínez Alonso, saíu elixido como presidente con 148 votos. Ata a data Martínez Alonso exercía na entidade o cargo de tesoureiro e presidía a Asociación Empresarial de Profesionais e Autónomos de Ourense desde 2017.
Ao salón de actos da sede de Afundación acudiron compromisarios e compromisarias da organización, os representantes das distintas asociacións, empresas e colectivos con dereito a voto e integrantes do censo electoral aprobado a mediados do mes de xaneiro en xunta directiva.
César Blanco despediuse da presidencia da CEO agradecendo o apoio e a confianza recibidos durante o seu mandato, que definiu como “unha honra e unha responsabilidade” exercida con máxima dedicación. Tivo un recordo especial para o seu equipo de goberno, o persoal técnico e para todos os membros da organización que o acompañaron nunha etapa marcada por circunstancias complexas.
Martínez
O recentemente elixido presidente da CEO, David Martínez referiuse especialmente na súa intervención aos asociados e asociadas, a quen definiu como a verdadeira columna vertebral da CEO. Subliñou que, sen o seu compromiso, a súa confianza e a súa participación activa, a organización non estaría onde está hoxe. Por iso, destacou a importancia de manter actividades útiles, atractivas e relevantes, e de asegurar que a súa voz escóitese con claridade alí onde debe oírse. Nesta mesma liña, David Martínez, sinalou que se abre unha nova etapa marcada por unha maior utilidade, proximidade e capacidade de resposta, co propósito de estar máis presentes no día a día de asociacións e empresas e acompañalas nas súas decisións, reafirmando que a CEO só seguirá tendo sentido se representa con firmeza e eficacia a quen a integra.
Así mesmo, indicou que Ourense necesita avanzar “a outra velocidade” e reclamou con firmeza as infraestruturas que a provincia leva décadas esperando. O presidente defendeu a necesidade de conexións ferroviarias competitivas, unha rede viaria moderna, chan industrial suficiente e telecomunicacións adecuadas, e asegurou que a CEO esixiraas #ante todas as administracións “con rigor, unidade e determinación”, á vez que recalcou que “sen infraestruturas non hai competitividade, e sen competitividade non hai futuro”.
Equipo
PRESIDENTE D. David Martínez Alonso. AEPA Ourense
VICEPRESIDENTE D. José Antonio Rodríguez Araujo. Asociación Empresarios Polígono San Cibrao das Viñas
VICEPRESIDENTA Dña. Beatriz Gómez Valcárcel. Federación de Comercio de Ourense
VICEPRESIDENTE D. César Blanco Gómez. Asociación de Empresarios Nogueira de Ramuín (Aenor)
VICEPRESIDENTA Dña. Olga Santos Pereira. Asociación de Artesáns de Ourense (Adao)
TESORERO D. Luis Novoa Fernández. Asociación Provincial de Autoescuelas de Ourense
CONTADOR D. Carlos Terán Búa. Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva)
Vocal 1 D. Emilio Rial Pais. Coren
Vocal 2 Dña. Elena Pérez Canal. Aceites Abril
Vocal 3 D. Eduardo Cid Fernández. Asociación de Empresarios de Pereiro de Aguiar
Vocal 4 D. Ricardo Borrajo Castro. Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos (Atave)
Vocal 5 D. Manuel Carballeda Ramos. Asociación Área Industrial Carballiño (Aica)
Vocal 6 Dña. Mariña Rivas Cacabelos. Mercadona
Vocal 7 D. Francisco Meije Fernández. Asociación de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Ourense y provincia (Instalectro)
Vocal 8 Dña. Concepción López Vázquez. Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Orense (Asorel)
Vocal 9 Dña. Noelia Rodríguez Aparicio. AJE Ourense
Vocal 10 D. José Luis Sánchez Gándara. Asociacion de centros de enseñanza de peluquería y estética de Galicia (CEPEGA)
Vocal 11 D. José Manuel Díaz Barreiros. Gestoría Marcelino Díaz