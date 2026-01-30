O CEIP Amaro Refojo deseña o cartel do Desfile Infantil do Entroido de Verín

Celebrarase durante a mañá do Xoves de Comadres as rúas e prazas de Verín.

O CEIP Amaro Refojo deseña o cartel oficial que representará o vindeiro Desfile Infantil do Entroido 2026, que percorre durante a mañá do Xoves de Comadres as rúas e prazas de Verín.

Nesta ocasión, do mesmo xeito que nas anteriores edicións, os representantes dos centros educativos que participan no desfile decidiron, por unanimidade, que o deseño debía ser realizado polo colexio responsable da apertura do desfile, nesta ocasión, o CEIP Amaro Refojo.

Tras elaborar este centro dous carteis, a elección do deseño oficial realizouse mediante votación entre representantes dos centros educativos participantes no desfile: CEIP Amaro Refojo, CEIP Medeiros, CRA Monterrei, CEIP Plurilingüe Vendas da Barreira, CEIP Augusto Assia A Mezquita, CPR María Inmaculada, CEIP Oimbra, CEIP Plurilingüe Raúl Fernández Castrelo do Val, CEIP Rodolfo Núñez Vilardevós, CEIP Princesa de España, CPR Mercedarios e o IES García Barbón; así como das Casas Niño de Albarellos («Aloumiño»), Castrelo do Val («Cuquiños»), Cualedro («Aprendo Xogando»), Vilardevós («Lala» e «Garabatos»), Pepín («As Avelaiñas»), Vilaza («O Principiño») e Vences («Enredos»).

O centro educativo recibirá un vale de 400 euros para material escolar e deportivo, a adquirir en establecementos do concello de Verín.