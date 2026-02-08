Domingo Corredoiro en Verín e Xinzo

O Domingo de Corredoiro marca un dos momentos centrais do Entroido ourensán, e máis en concreto dos de Xinzo e Verín, dando paso aos días grandes que seguirán nas próximas semanas. É unha data na que tanto habitantes como visitantes mergúllanse na cultura popular, as máscaras ancestrais e a convivencia desenfadada, sendo este, un día marcado para vivir a esencia do Entroido.
Verín: Cigarróns, música e homenaxe ao vaqueiro
En Verín, o día estivo marcado pola concentración dos Cigarróns, esas figuras emblemáticas do entroido local que, coas súas máscaras e bastóns, animaron as rúas enchendo o pobo de ritmo e cor desde primeira hora da mañá.
A axenda de actividades incluíu actuacións de charangas, música na Praza dá Alameda e, na tarde, un dos momentos máis singulares: a Vaquerada, unha homenaxe colectiva a Toño Torcuato, “Ou Cesteiro”, considerado o último vaqueiro da vila. Durante este acto anímase á xente para vestir de vaqueiros, indios ou cabalos, reforzando o carácter festivo e participativo da xornada, seguido dun pasacalles con música ata a Praza Maior.
Xinzo de Limia: pantallas, música e animación continua
Mentres tanto en Xinzo de Limia, o Corredoiro tamén foi protagonista do calendario festivo. Alí, as Oantallas tradicionais saíron ao mediodía desde o Museo Galego do Entroido nunha comitiva que percorre zonas como O Toural e San Roque, e sobre todo, no casco histórico da vila, con animación musical e charangas durante todo o día. A xornada seguíu coa actuación da orquestra París de Noia pola tarde-noite, poñendo ritmo ao espírito de festa que caracteriza este entroido único en Galicia.