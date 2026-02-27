Ourense festexará o 8M ña carreira

Celebrarase unha proba atlética de 5 quilómetros.
O concelleiro de deportes Aníbal Pereira Nóvoa e a concelleira de igualdade Noa Rouco Ferreira acompañaron ao Club Runmaniak na presentación da 7ª edición da Carreira da Muller que tivo lugar no salón de Plenos da Casa do concello.
Esta carreira ofrecerá unha oportunidade única para que participantes de todas as idades e condicións gocen xuntos do deporte nas rúas de Ourense.
Con distancias pensadas para incluír a todos, desde deportistas con mobilidade reducida cun percorrido de 1 km, ata 5 kms para calquera condición física, o evento perfílase como unha celebración da comunidade e o espírito A Carreira da Muller convida as familias a participar, permitindo a inscrición de mozas e nenos acompañados dos seus pais asegurando unha experiencia deportiva inclusiva e familiar.
O percorrido da carreira absoluta, 5 kms, percorrerá as principais rúas peonís do centro da cidade e ribeiras do Barbaña, mentres que a carreira inclusiva, 1 km, fará un circuíto saíndo da Praza Maior,rúa Dás Tendas, A Paz, Santo Domingo, Paseo, Lamas Carvajal e meta na Praza Maior. Nesta modalidade participarán persoas con mobilidade reducida pertencentes ás asociacións AODEMPER, Asociación Contra o Cancro Ourense e aquelas persoas que queiran apuntarse nesta modalidade.
A inscrición na carreira estará dispoñible ata o xoves día 5 de marzo a través de Sportmaniacs no seguinte url https://sportmaniacs.com/é/services/inscription/vii-carreira-de-a-muller-ourense.
Os dorsais entregaranse o venres e sábado 6 e 7 de marzo na tenda RUNMANIAK (rúa Samuel Eijan nº9 baixo de Ourense) en horario de 10.30 a 13.30 e de 16.30 a 20.30 horas. O día da proba non se entregan dorsais en liña de saída.
Na edición de 2025 a Carreira da Muller de Ourense reuniu a máis de 650 persoas que gozaron dunha mañá de deporte e diversión en familia.