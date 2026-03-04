O I Festival de Música Clásica “Ourenclásica” celebrarase no Teatro Principal

Terá lugar os tres primeiros sábados de marzo.
A Deputación de Ourense e o Ateneo de Ourense organizan o I Festival de Música Clásica “Ourenclásica”, unha nova cita cultural que nace coa vocación de converterse nun referente musical na provincia e que se celebrará os tres primeiros sábados do mes de marzo de 2026, ás 20.00 horas, no Teatro Principal de Ourense.
O festival desenvolverase ao longo de tres concertos, cunha programación de alto nivel artístico que reunirá a intérpretes de prestixio e recoñecemento internacional. A iniciativa conta co asesoramento e participación do violinista ourensán José Manuel Álvarez Losada, alma mater deste proxecto cultural.
A programación de Ourenclásica arrincará o sábado 7 de marzo, cun recital a cargo do guitarrista Marcos Díaz. O 14 de marzo, será a quenda da soprano Catina Bibiloni, acompañada ao piano por Manuel Burgüeras. O ciclo pecharase o 21 de marzo cun concerto protagonizado por José Manuel Álvarez Losada (violín) e Juan Carlos Cornelles (piano).
José Manuel Álvarez Losada, natural de Ourense e socio do Ateneo, é un violinista de ampla traxectoria internacional. Desenvolve a súa actividade tanto como solista con orquestras sinfónicas e de cámara como no ámbito pedagóxico, impartindo habitualmente clases maxistrais en diferentes sedes. Actualmente é profesor no Conservatorio de Mallorca.
Pola súa banda, Catina Bibiloni é unha soprano de gran proxección artística, que actuará acompañada por Manuel Burgüeras, recoñecido artista e último pianista acompañante de Montserrat Caballé.
O guitarrista Marcos Díaz, nado en São Paulo pero de raíces ourensás, ás que regresou sendo neno xunto coa súa familia, é unha figura destacada da guitarra clásica a nivel internacional. Premio extraordinario de fin de carreira no Conservatorio de Madrid, ofrece concertos e recitais en todo o mundo e participa regularmente en clases maxistrais con intérpretes de referencia como David Russell, Manuel Barrueco ou os irmáns Assad.