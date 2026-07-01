A presentación de Poetas do Ribeiro encheu de cultura, memoria e emoción o Liceo de Ourense

O acto converterse nunha sentida homenaxe póstuma ao querido Xesús Alonso Montero.
O pasado 26 de xuño, o Salón de Actos do Liceo de Ourense acolleu a presentación do libro Poetas do Ribeiro, unha obra colectiva promovida pola Fundación Bieito Ledo, en colaboración co propio Liceo de Ourense, que reuniu a un numeroso público arredor da poesía, da memoria e da cultura galega.
O acto estivo presidido pola máxima autoridade da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, e contou coa intervención de Sara Alonso Pimentel, filla do lembrado Xesús Alonso Montero, Xosé Ramón Pousa e os propios autores da obra. A súa participación contribuíu a facer desta presentación unha cita especialmente significativa, tanto polo valor literario do libro como pola fonda dimensión humana e memorialística do encontro.
Poetas do Ribeiro reúne as voces de Estevan Faián, Xesús Alonso Montero, Carlos Abeledo Maristany, Nesto Fernández, Adela Figueroa Panisse, Armando González López, Paula Rodríguez Bouzas e Eladio Rodríguez Fernández, conformando unha publicación que dialoga coa identidade, a memoria e a tradición literaria dunha comarca fondamente vencellada á palabra.
A xornada tivo tamén un marcado carácter emotivo ao converterse nunha sentida homenaxe póstuma ao querido Xesús Alonso Montero, figura fundamental das letras galegas, mestre de xeracións e defensor incansable da lingua, da literatura e da dignidade cultural de Galicia. A presenza de Sara Alonso Pimentel no acto achegou unha dimensión especialmente próxima e afectiva á lembranza do escritor, facendo visible o cariño, o respecto e a gratitude que a súa figura segue a espertar.
A presentación destacou polo seu ambiente cálido, participativo e profundamente cultural, demostrando unha vez máis que a poesía segue a ser un lugar de encontro, recoñecemento e compromiso coa nosa identidade colectiva.
No acto tamén estiveron presentes membros do movemento cultural Nós a Xente do Redor, acompañando esta importante cita literaria e sumándose ao recoñecemento público dunha obra que contribúe a fortalecer o tecido cultural galego. Desde o movemento destacouse a importancia de apoiar este tipo de iniciativas, que manteñen viva a palabra, a memoria e o amor pola cultura.
A presentación de Poetas do Ribeiro foi, en definitiva, un éxito de participación e emoción compartida. Un acto no que literatura, amizade e memoria se deron a man para celebrar a forza da poesía do Ribeiro e a pegada inmensa de Xesús Alonso Montero na cultura galega.