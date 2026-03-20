Cinco espazos da cidade celebran o Día da Danza

O prazo de presentación de propostas estará aberto ata o 30 de marzo.
O Concello de Ourense celebrará este ano o Día Internacional da Danza cunha mostra na que bailaríns e bailarinas da cidade amosarán o seu talento ao público ourensán, con exhibicións en diferentes prazas. A mostra ten como obxecto facilitar unha oportunidade de exhibición ás agrupacións, academias, escolas e compañías de baile de Ourense, coa finalidade de poñer en valor o seu traballo nas diferentes disciplinas e achegar á cidadanía esta forma de expresión artística.
O prazo de presentación de propostas remata o 30 de marzo a través do Rexistro Xeral ou da Sede Electrónica do Concello de Ourense. As propostas coreográficas serán de temática libre, abranguendo estilos clásicos, contemporáneos, modernos, jazz, folclore, street dance, k-pop, danza árabe, danza espectáculo, performance, danza urbana e outros estilos.
A celebración desenvolverase no Parque de San Lázaro, os Xardíns do Padre Feijóo, o Eironciño dos Cabaleiros, a Praza de San Martiño e a Praza Maior. Con esta iniciativa da Concellería de Xuventude, o Concello quere celebrar a riqueza de Ourense nesta modaldiade de expresión artística, e poñer en valor o labor das agrupacións, academias e escolas locais como ferramenta de relación social para a mocidade.