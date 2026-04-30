Ou Yeah! 2026 arrinca en Expourense con Loquillo como cabeza de cartel

Ourense volverá soar a rock en 2026 coa segunda edición do Ou Yeah!, un festival que consolida a súa aposta por un formato pouco habitual: lonxe de concentrarse nunha única fin de semana, o evento despregarase ao longo dos próximos meses con distintas paradas na provincia.
A primeira data confirmada será o 6 de xuño, cando o recinto de Expourense acollerá a xornada inaugural. Sobre o escenario, o protagonismo recaerá en Loquillo, figura clave do rock nacional, que lidera un cartel deseñado para combinar experiencia e novas tendencias.
Xunto ao artista barcelonés actuarán The Rapants, un dos nomes emerxentes máis salientables da escena galega, e Kitty, Daisy & Lewis, formación internacional coñecida pola súa fusión de rock and roll clásico, blues e soul. A selección reflicte o ADN do festival: un equilibrio entre propostas locais, nacionais e internacionais, co rock como fío condutor.
Máis datas
Pero o Ou Yeah! non se detén aí. A organización adiantou que esta edición contará con polo menos tres grandes citas. A intención é converter distintos enclaves da provincia en escenarios musicais, ampliando a experiencia máis aló do formato tradicional de festival.
O 31 de xullo, o festival fará parada no Carballiño cun concerto gratuíto de Burning na Praza dá Veracruz. A última cita será o 4 de outubro no Paco Paz, coa actuación de Luz Casal, que regresará a Ourense para presentar o seu novo traballo.
O festival reforza así a súa aposta por unha proposta que vai máis aló dos concertos, incorporando en cada evento experiencias gastronómicas da man de profesionais vinculados á asociación Cociña Ourense, co obxectivo de poñer en valor o produto local.
As entradas para os concertos de xuño e outubro xa están dispoñibles a través das canles habituais, mentres que a actuación de Burning será de acceso libre. O evento conta coa colaboración da Xunta de Galicia, alén doutras institucións provinciais e locais.