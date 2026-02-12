Un faro da cultura galega.
Falece Alonso Montero (28 de novembro de 1928 – 2026), un faro da cultura galega
Hoxe Galicia despídese dunha das súas voces máis luminescentes. Alonso Montero foi moito máis que escritor ou investigador: foi un mestre da palabra, un defensor incansable da nosa lingua e un guía para todas aquelas persoas que senten que a cultura é o corazón vivo dun pobo.
Ao longo dunha vida de máis de noventa e sete anos, Alonso explorou todos os camiños que a palabra permite. Autor de obras que abranguen desde a narrativa ata o ensaio e a reflexión crítica, mantivo sempre unha mirada profunda sobre a memoria, a historia e a identidade galega. A súa obra non foi nunca fría ou distante; cada texto levaba consigo o latido da súa humanidade e o agarimo por quen o leía.
Alonso Montero deixounos un legado inmenso: na súa obra, na súa voz e na súa mirada. Hoxe, entre a dor e a gratitude, lembramos que foi e seguirá sendo un faro que guía a Galicia cara á súa esencia máis profunda.
Boa viaxe, mestre. A túa palabra seguirá vivindo, e o teu exemplo acompañaranos sempre.
Avelino Jácome