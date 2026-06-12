La DO Monterrei presenta el cartel de su feria

Obra de Carmen Alberto Rodríguez.

La próxima edición de la Feira do Viño de Monterrei ya tiene cartel anunciador. La propuesta seleccionada es la de Carmen Alberto Rodríguez que ha sido elegida entre un total de 44 trabajos presentados al concurso impulsado por la DO Monterrei.

La autora de esta obra es una artista visual que centra su objetivo como artista es realizar obras que no dejen indiferente al espectador, que se replantee sus valores. Resaltar el valor de lo cotidiano y hacer extraordinario lo ordinario.

El jurado encargado de elegir el cartel ganador ha estado conformado por Manuel Vázquez, presidente del Consello Regulador de la D.O Monterrei, Alberto Fernández y Concepción Paradela, vocales de la entidad; Samanta Barreira, concejala de Cultura, Conservatorio, Festexos e Turismo do Concello de Verín, María del Pilar Salgado, profesora de Artes y Oficios, Xosé Rivada y Álex Araujo, artistas plásticos.

La , consolidada ya como una de las grandes citas enogastronómicas de Galicia. Durante tres jornadas, visitantes llegados de distintos puntos de Galicia y Portugal tendrán la oportunidad de disfrutar los vinos de la Denominación de Origen Monterrei con una programación cultural complementaria que se irá desvelando en las próximas semanas.