Festas de San Bieito de Allariz

Terán lugar do 10 ao 12 de xullo.
O Concello de Allariz deu a coñecer a axenda de actividades culturais e de lecer programadas para as Festas de San Bieito 2026.
O programa deste ano estenderase do venres 10 ao domingo 12 de xullo, contando cun preámbulo musical o xoves 9. A
Programación
Prólogo musical (Xoves 9)
As actividades comezarán o xoves cun recital clásico na Igrexa de San Bieito, onde a Agrupación Coral Arnoia ofrecerá unha actuación ás 20:15h.
Venres 10: Teatro e música de ambiente
O venres arrancará a animación de rúa ás 20:30h na Alameda coa posta en escena de «Ñiquiñaque», unha coprodución do Centro Dramático Galego (CDG) e Espectáculos Valente. Posteriormente, a partir das 23:30h, a música trasladarase ao campo da Barreira coa Discomóbil A Gramola.
Sábado 11: Tradición e sesións nocturnas
A xornada do sábado comezará ás 11:30h co tradicional desfile de Xigantes e Cabezudos, que realizarán o seu percorrido desde a Casa da Cultura acompañados polos ritmos da agrupación De Pé Feito.
Pola tarde, a Banda Unión Musical de Allariz ofrecerá un concerto ás 20:00h na Alameda. A noite continuará no campo da Barreira co baile a cargo do grupo Acirema ás 21:00h e a posterior concerto dos Gin Toni’s, programado para as 00:00h.
Domingo 12: Procesión e feche pirotécnico
O domingo arrancará ás 10:00h cos pasarrúas da banda local, que servirán de antesala para a Procesión do Patrón ás 11:00h. Esta comitiva contará coa participación colectiva dos Xigantes e Cabezudos, De Pé Feito, a Banda Unión Musical de Allariz e o Grupo Castro Floxo da Escola Provincial de Danza.
Os actos culturais do domingo completaranse coa actuación en solitario do Grupo Castro Floxo ás 12:30h na Praza do Matadoiro e un novo pase da banda de música na Barreira ás 13:30h. O fin de festa musical correrá a cargo da orquestra Panamá ás 21:00h na Barreira, e a medianoite (00:00h) porase o broche final co Espectáculo de Pirotecnia de Josman no Campo de Vilanova.
Actos Relixiosos
En relación coas celebracións relixiosas (oficios, novena e misas solemnes), todas as persoas interesadas poden consultar detalladamente os horarios e datas correspondentes dentro do programa oficial.