Llega a Ribadavia el fenómeno musical del año: “Guerreras K-Pop: El Musical”

El 3 de julio en el Auditorio do Castelo ás 20.00 horas.

El espectáculo que está revolucionando los escenarios llega a Ribadavia el 3 de julio -Auditorio do Castelo ás 20.00 horas- “Guerreras K-Pop: El Musical”, dirigido por Pedro Llaudes, reconocido actor de El Rey León de la Gran Vía de Madrid, presenta una historia donde el poder del arte se convierte en un grito de libertad.

En un futuro donde la música ha sido prohibida y el silencio domina las ciudades, seis jóvenes descubren un secreto capaz de cambiarlo todo: el poder transformador del K-Pop. Con ritmo, pasión y una energía imparable, desafiarán al sistema para encender una revolución que solo puede expresarse a través del arte.

Un espectáculo visual y lleno de energía “Guerreras K-Pop: El Musical” combina potentes voces en directo, coreografías espectaculares y una puesta en escena llena de color, luces y emoción. Cada número rinde homenaje a la estética y la fuerza del fenómeno K-Pop, fusionando danza, teatro y música en una experiencia única.

Este musical está pensado para jóvenes, familias y fans del K-Pop, pero también para todo aquel que ame la música, el baile y las historias que inspiran.

Un mensaje que trasciende “Guerreras K-Pop: El Musical” celebra la diversidad, la amistad y el poder de la música como lenguaje universal. Es un homenaje a quienes se atreven a brillar, a ser diferentes y a transformar el mundo con su arte.