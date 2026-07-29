Burning celebra os seus 50 anos de rock cun concerto gratuíto no Carballiño

Dentro do festival Ou Yeah!
A mítica banda madrileña Burning actuará este venres 31 de xullo na Praza da Veracruz do Carballiño, onde ofrecerá un concerto gratuíto a partir das 22.30 horas dentro da programación da segunda edición do festival Ou Yeah!, unha cita que combina música, gastronomía e promoción do territorio.
O concerto supoñerá a segunda parada do festival tras a súa estrea o pasado mes de xuño en Expourense coas actuacións de The Rapants e Loquillo. A edición deste ano concluirá o próximo 4 de outubro no Pazo dous Deportes Paco Paz de Ourense cun concerto de Luz Casal.
A presentación do evento reuniu este martes no Carballiño a representantes das administracións e da organización. O comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, destacou que o festival aposta por levar a oferta cultural «a distintos puntos da provincia» e por converter a música en «unha ferramenta para dinamizar o territorio, impulsar o turismo e xerar actividade económica». Ademais, subliñou que Ou Yeah! «combina patrimonio, gastronomía e identidade local nun formato que transcende o modelo tradicional de festival».
Desde a organización, José M. Freiría agradeceu a implicación do Carballiño co proxecto e avanzou a intención de consolidar o festival en futuras edicións. Tamén participaron na presentación representantes da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño, que puxeron en valor a colaboración institucional e o impacto que este tipo de iniciativas teñen para a localidade.
Burning chegará ao Carballiño inmersa na xira coa que celebra cinco décadas sobre os escenarios. Liderada por Johnny Cifuentes, a banda repasará algúns dos grandes clásicos do rock español, como Que fai unha moza como ti nun sitio como este?, Move as túas cadeiras ou Unha noite sen ti.
Zona gastronómica
A actuación contará ademais cunha zona gastronómica na que chefs de Cociña Ourense ofrecerán propostas elaboradas con produtos locais, reforzando un dos trazos distintivos do festival, que busca unir cultura, gastronomía e promoción turística da provincia.
O festival Ou Yeah! está organizado por Escena Sonora e Thinking Up Events co apoio da Xunta de Galicia, a través dos Concertos do Xacobeo, alén da Deputación de Ourense e o Concello do Carballiño.