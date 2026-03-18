O Concello de Allariz estrea web

Máis accesible para todos.
O Concello renova por completo a súa plataforma grazas aos Fondos Next Generation, facilitando os trámites á veciñanza e potenciando o seu atractivo como destino.
O Concello de Allariz deu un novo paso na súa modernización coa presentación da renovación do seu portal web, allariz.gal. Esta plataforma non é só un cambio estético; nace como unha ferramenta útil que simplifique a relación dos veciños coa administración e, ao mesmo tempo, funcione como o mellor escaparate turístico para quen queira descubrir o noso municipio.
No acto de presentación, a alcaldesa, Cristina Cid, estivo acompañada pola concelleira de Promoción Económica, María López, e por Pablo Sanmartín, responsable da empresa Dixital Gou, encargada de dar forma ao proxecto.
A renovación, financiada a través dos Fondos Next Generation da Unión Europea dentro do Plan de Sostibilidade Turística, supón un salto de calidade na estratexia dixital de Allariz. Con este novo deseño, o municipio busca non só ser máis eficiente, senón tamén gañar concorrencia como un destino turístico de referencia, máis accesible e conectado.
Patrimonio, natureza e os nosos eventos a un só clic
O novo deseño pon o foco en que Allariz sexa máis visible que nunca en Internet. A sección de Turismo foi redeseñada de raíz, aplicando estratexias de posicionamento (SEO) para garantir que a nosa riqueza patrimonial, natural e cultural apareza nos primeiros resultados de busca en canto alguén amose interese polo noso municipio. Ademais, a experiencia de usuario mellora cun buscador intelixente que anticipa as necesidades do visitante, permitindo localizar calquera recurso turístico de xeito intuitivo e sen rodeos.
Unha web que se adapta a ti (e ao teu móbil)
Sendo conscientes de que a maioría das consultas se fan dende o teléfono, Pablo Sanmartín, de Digital Gou, explicou que a nova web é 100% «responsive». Isto significa que se adapta perfectamente á pantalla de calquera móbil ou tablet, ofrecendo unha navegación cómoda e segura para a veciñanza.
Compromiso real coa accesibilidade
O novo deseño nace coa vocación de ser unha ferramenta para todos e todas, sen excepcións. Por este motivo, integrouse un sistema avanzado de accesibilidade que permite que cada persoa adapte a web ás súas necesidades: desde aumentar o tamaño do texto ata cambiar os contrastes de cor ou resaltar as ligazóns para unha navegación máis clara. Coa eliminación destas barreiras dixitais, o Concello de Allariz reafirma o seu compromiso cunha administración que non deixa a ninguén atrás.
En definitiva, esta reforma non é un simple lavado de cara estético, senón unha evolución necesaria para que Allariz estea máis conectada, accesible e, sobre todo, capaz de dar unha mellor resposta aos retos do día a día.
Esta actuación forma parte do PSTD Allariz Destino Sostible que está financiado con recursos que proveñen do PRTR, Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, no desenvolvemento das actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos definidos.