O Concello moderniza o abastecemento na avenida de Madrid

Cun orzamento de preto de 48.000 euros.
O Concello de Xinzo de Limia continúa co seu plan de mellora das infraestruturas básicas da vila coa finalización das obras de renovación da rede de abastecemento na Avenida de Madrid, concretamente no tramo que transcorre desde o cruce coa avenida de Portugal cara á saída do centro urbano. Esta actuación supuxo un investimento total de 47.942 euros (impostos incluídos), financiados íntegramente polas arcas municipais, e os traballos foron executados pola empresa concesionaria do servizo de augas, Viaqua.
Desde o Consistorio decidiuse acometer esta obra de forma independente ao non estar contemplada inicialmente no proxecto de humanización da travesía de Xinzo (N-525). A antigüidade da instalación, composta por tuberías de fibrocemento, provocaba frecuentes avarías e perdas de auga, o que facía urxente unha intervención integral antes de finalizar o resto das melloras na zona. Con esta decisión estratéxica, o Concello garante que o novo pavimento non teña que ser levantado no futuro por roturas nunha rede obsoleta, apostando por unha solución duradeira e eficiente para a veciñanza.
A intervención permitiu a modernización completa dos materiais e a capacidade da rede coa instalación de 600 metros lineais de nova tubería de PVC de 125 mm de diámetro, eliminando definitivamente o antigo fibrocemento. Así mesmo, os traballos incluíron a substitución e mellora de 40 acometidas individuais para asegurar un acceso óptimo ao auga nas vivendas da zona, ademais da instalación de seis bocas de rego para reforzar os servizos de mantemento e seguridade.