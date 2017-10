Barrios Deportivo 166

Tamén na portada sacamos a cita do “Correndo por Ourense” no barrio da Ponte. Alí, Rubén Diz proclamouse campión do circuíto, e Ana Ocampo a vencedora desta cita loitará polo título con Iria Fernández na derradeira proba: a da Carballeira.

O “Pulpo Extreme” encandilou a todos os presentes nas probas disputadas en Oira. No III Desafío Otero e Blanco foron os vencedores. Na Campionato de Galicia de enganche, Díaz e Hermida lograron meterse na final.

En fútbol, na Terceira división, o Ourense Club de Fútbol e o Barco sitúanse na zona alta da táboa. Mentres Arenteiro e Barbadás están na zona media baixa da clasificación. Na Rexional Preferente, o Bande suma todos os puntos disputados ata o de agora o que o colocan coma líder. Na terceira posición anda a UD Ourense. Nogueira e Ribeiro están fóra da zona de descenso.

O sala Ourense sufriu a súa primeira derrota na Liga ante o Santa Isabel. Na Primeira división o Cidade agarda ao Roldán e o Envialia visita ao Majadahonda. A xogadora Luci foi convocada coa selección española para disputar dous amigables contra Portugal.

Tenis de mesa, rugbi, andainas, motor, voleibol, e moito máis, no número 166 do Barrios Deportivo.

