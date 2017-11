nonseveperoé, o lema do Concello de Ourense para o 25N

O Concello de Ourense celebra unha serie de actividades ao redor do 25-N, día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres, coas que quere visibilizar comportamentos machistas cotiás, micromachismos. Baixo a etiqueta #nonseveperoé, a Concellería de Igualdade organizou conferencias e coloquios, entre outras actividades, sobre as que destacan un acto homenaxe ás vítimas de violencia machista no 2017, a presentación do III Plan para a promoción da equidade de xénero no Concello de Ourense ou unha convocatoria para nomear tres prazas da cidade co nome de mulleres ilustres.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, sinalaba na rolda de prensa que o Concello “pon a disposición de cantas mulleres poidan estar expostas a algunha das múltiples violencias de xénero todos os recursos dispoñibles”. O programa de actividades é diverso e dirixido a un público de amplo espectro. “Centrarémonos na infancia, con con actividades infantís nos barrios e centros cívicos, e implicaremos a mocidade con concertos, proxeccións e obradoiros de defensa persoal”, dicía o rexedor.

Outras das medidas do Concello para este 25 de novembro son o primeiro Protocolo de Actuación e o Directorio de recursos fronte ás violencias de xénero. Só en 2017, o Centro de Información Municipal á Muller (CIMM) tramitou 232 expedientes e realizou 910 consultas, mentres que a Casa de Acollida para mulleres maltratadas atendeu 21 mulleres (e 20 menores), rexistrando un 67,93% de ocupación.

#NonseveperoÉ Todas as actividades están englobadas nunha campaña que quere poñer o foco sobre “frases, actitudes ou advertencias que agochan o xermolo de situacións violentas cara ás mulleres que se manifestan en plena mocidade e adolescencia e que, desde o Concello, loitaremos por erradicalas de raíz”, en palabras de Vázquez Abad. Así, elixiuse o hashtag ou etiqueta #nonseveperoé, unha alerta contra os diferentes micromachismos e comportamentos que, nun esforzo común de toda a sociedade, debemos ir erradicando.

Aquí tes toda a programación do Concello de Ourense sobre o Día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres. Pincha