UD Ourense – Bande, o partido máis agardado

Gran expectación para o duelo ourensán desta xornada da Rexional Preferente sur entre a Unión Deportiva Ourense e o Bande. Os dous equipos metidos de chego na loita polo ascenso chegan a este encontro dispostos a non perder os tres puntos en disputa; ademais do golpe moral que supón vencer a un rival directo. O partido dará comezo ás 18.30 horas no Couto este sábado, 7 de abril.

Capitalinos e banduenses chegan empatados a puntos (57) e a un do ascenso directo, sendo terceiros e quintos, respectivamente. Na primeira volta os de Fernando Currás asaltaron O Outeiro (0-1).

Con oito xornadas por disputar antóxase importante un resultado positivo para as dúas escadras.

Os outros dous conxuntos ourensáns de Preferente, Nogueira e Ribeiro, están en descenso. Os de Luíntra teñen a salvación a un puntos, mentres que os de Ribadavia teñen complicada permanencia (atópanse a 13 puntos da permanencia). O Nogueira visita ao Valladares e o Ribeiro ao Caselas.



Copa

A UD Ourense sacou un empate do partido de ida dos cuartos de final da Copa Deputación en Rozabales diante do Monterrei. Dous a dous e todo por decidir no partido de volta, o 1 de maio, no Couto.

Terceira

Na Terceira, o Barco segue na terceira posición en postos de promoción de ascenso e o Ourense C.F. é 11º, en terra de ninguén. O Arenteiro marca a salvación con 31 puntos e o Barbadás, con 27, precédeo en postos de descenso. Restan sete xornada, 21 puntos, por disputarse.