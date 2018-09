En marcha, Termatalia Brasil

Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, abrió las puertas de su 18ª edición (la cuarta en América Latina) convocando en Foz do Iguaçu (Brasil) a profesionales de 34 países, a 200 expositores, a 25 turoperadores internacionales y a 60 ponentes.

La inauguración de la feria contó con presencia del ministro de Turismo do Brasil, Vinicius Lummertz, y con la participación de los representantes de las entidades, tanto de Brasil como de Galicia, que han hecho posible la celebración de esta edición en Brasil.

El ministro de Turismo de Brasil estuvo acompañado por el prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileito; por el secretario de Turismo de la Prefeitura de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla; por el secretario de Estado de Deporte y Turismo del Gobierno del Estado de Paraná, Joao Carlos Barbiero y por el director financiero de Itaipú, Antonio Cecato. Galicia, y Ourense en particular (sede oficial de la feria cuando esta se celebra en Europa), estuvieron representadas en la inauguración por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; por el concejal de Turismo y Termalismo de Ourense, Jorge Pumar; por la diputada de Termalismo de la Diputación Provincial de Ourense, Ana Villarino Pardo, y por el director de Termatalia, Alejandro Rubín. Representando a las delegaciones profesionales de 34 países participó el secretario de turismo de Argentina, Alejandro Lastra.

Bajo el lema “La energía de las aguas” y con masiva presencia de empresas y profesionales de América Latina y de Europa e incorporando también a Asia-Pacífico, Termatalia Brasil 2018 reúne a 200 expositores, 25 turoperadores internacionales y a 60 expertos que participan en el XIII Encuentro Internacional sobre Agua y Salud.

Termatalia Brasil es el fruto de la fuerte apuesta realizada por las autoridades brasileñas, en especial de la Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu para posicionar a esta ciudad como destino de turismo de salud. Es uno de los principales destinos turísticos de Brasil y de América del Sur y acoge el Parque Nacional de Iguaçu (que comparte con Argentina), considerado Patrimonio Natural de la UNESCO y una de las Siete Maravillas Naturales de la Modernidad, las Cataratas. Aquí se ubica también la Central de Itaipu Binacional, la mayor generadora de energía renovable del Planeta. Es el destino que presenta mayor perspectiva de crecimiento como destino turístico, un 10% en 2018, y está cometiendo obras en su aeropuerto para recibir vuelos directos, sin escalas, desde Estados Unidos o Europa. Las autoridades brasileñas indican que ser sede de esta feria es una oportunidad de demostrar el potencial termal del Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce subterránea del Mundo y de ofrecer al turista un motivo extra para visitar Foz do Iguaçú: sus aguas termales.

Con el negocio y el conocimiento como los dos grandes ejes de Termatalia Brasil, el objetivo es una vez más actuar como agente dinamizador del sector del turismo de salud a nivel mundial poniendo el foco principal en la puesta en valor de recursos naturales como el Agua. El éxito profesional de las últimas ediciones de Termatalia ha impulsado el interés de los países de América Latina por desarrollar sus recursos termales siguiendo el modelo europeo. Este interés queda patente con el acercamiento de autoridades de los diferentes destinos representados y participan amplias delegaciones de empresarios del sector termal de numerosos países del continente, destacando las de Argentina, Colombia, Chile, España, Cuba, Ecuador o Costa Rica.