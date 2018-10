Barrios 71

A portada deste número trae o encontro de cidades termais (EHTTA) que se celebra en Ourense estes días. Ademais, Aarón Blanco e Ngagne Faye poñen rumbo ao Mundial de China de shuaijiao. E entrevistamos a Lois González, un dos pioneiros na cría de bois en Allariz.

No tema da semana falamos da residencia de Podentes -Concello da Bola- que foi desaloxada por traballadores do concello.

Na cidade, o alcalde mostra a súa preocupación pola Variante Norte. Peugeot cede un vehículo á protectora de animais Progape. O campamento “Yes I Camp” para unir xeneracións.

Ourense en Común carga contra o PP pola morosidade do Concello, o IBI e o OUFF.

Barbadás conta cunha base de datos para controlar a limpeza de parcelas. O Concello concederá axudas de ata 2.000 euros a novas empresas. Celebrouse a I Romaría Feminista con gran afluencia de público. Déronse os premios do concurso “Barbadás a bocados”.

En Allariz xa está en marcha as VII Xornadas de Carne de Boi. Educación nega unha terceira aula de infantil. A vila alaricana recicla case a metade do lixo; un novo camión facilita a recollida.

Analizáronse en Celanova as novas tendencias en márketing dixital referidas ao sector turístico galego. O BNG logra aumentar a axuda á Escola de Música. A Xunta investiu máis de 107.000 euros en melloras viais en Podentes.

Regreso con triunfo de Iria Fernández no circuíto de carreiras populares “Correndo por Ourense”. A liga de Primeira división de fútbol sala comezou co empate do Ourense Envialia contra o Futsi Navalcarnero. En Segunda, vitorias de Cidade das Burgas e Envialia B. O Sala Ourense, pola súa banda, logra o primeiro triunfo na Segunda B masculina.

Axenda, clasificados, ocio e cultura, artigos e máis, no número 71 de Barrios.

