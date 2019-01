Dimite Pepe Araújo

Visiblemente emocionado. Así llegó Pepe Araújo a las puertas del ayuntamiento a una convocatoria que él mismo había organizado para los medios de comunicación. La noticia había saltado hacía unhas horas y él mismo la ratificó: dimitía como concejal en el Concello de Ourense, dejando la portavocía de su grupo. Además, se deba de baja del Partido Popular tras 27 años en el mismo.

“Non se pode gobernar a base de selfies e insultos”. Así de contundenten se mostraba el ex edil de Infraestruturas y Medio Ambiente, entre outras áreas. Araújo afirmana que tanto el gobierno como oposición “non cumpren as expectativas que ten esta cidade” y proseguía asegurando que “Goberno e oposición temos e teñen a culpa de que as cousas importantes da cidade non avancen”.

Sobre su futuro dijo que necesitaba un par de semanas para tomar una decisión, si bien es cierto que hubo partidos políticos que se pusieron en contacto para tratar de convencerlo de que se uniera a ellos.

Alcalde

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, fue abordado sobre el tema. El regidor aseguró que se había enterado ese mismo día (martes, 29 de enero) y que era una decisión “que respeto”. Vázquez dijo sentirse “sorprendido”. Los dos -alcalde y ex concejal- coincidieron en que era “un día difícil”.