Inscrición récord no 52º Rali de Ourense

O Rali de Ourense bate o seu récord de participación nesta 52ª edición. Son 93 os equipos que tomen a saída nun ano que trae novidades no percorrido.

O Ourense Termal é puntuable para o Supercampeonato de España de Ralis (cuarta proba do calendario) e para o Campionato de España de Ralies de Asfalto (quinta cita).

A proba terá lugar os días 7 e 8 de xuño e disputaranse cinco tramos cronometrados diferentes a dobre pasada. A zona de asistencia mantense no recinto feiral de Expourense mentres o tramo de test do venres pola mañá, que será tamén o tramo de cualificación para que os pilotos prioritarios poidan elixir a orde de saída, celebrarase de novo en Castro de Beiro cunha distancia de 4,4 km.

O venres, 7 de xuño, disputaranse dous tramos a dobre pasada: Esgos (15,28 km) e Canón do Sil (22,20 km), os cales manteñen o mesmo percorrido que a edición anterior.

Segunda xornada

O sábado disputarase a segunda e última etapa do rali. Tres tramos que se farán a dobre pasada, sendo totalmente novo comparado con edicións anteriores. Vilar de Condes (13,45 km), con saída no pobo homónimo e chegada en avión; na súa primeira pasada o TC-Plus outorga puntos adicionais ao tres primeiros clasificados a razón de 3, 2 e 1. Seguiralle o de Beresmo (11,33 km), o cal comezará no propio pobo de Beresmo e acabará en Saa. O rali terminará co tramo do Carballiño (26,05 km), que ten a súa saída preto do alto do Paraño e meta no Carballiño, con trazado parecido ao que se realizaba nos anos 80 do século pasado, recuperando así o paso por Parada de Labiote, Brués ou o máis coñecido da Subida A Saleta.

En total, os participantes terán que percorrer 563,91 km dos cales 176,62 son cronometrados.

No xardín do Posío, terá lugar a entrega de trofeos.