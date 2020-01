O festival Allariz debuxado chega a súa IV edición, cun amplo programa no que destacan as conferencias no Fogar do Maior de ilustradores de primeiro nivel coma David Lafuente, Ester García e Tomás Hijo.

O evento celebrarase o vindeiro venres 31 de xaneiro e sábado 1 de febreiro en Allariz e contará coma actividade paralela, coa III feira da Creación que terá (se o tempo o permite) por primeira vez lugar nun espazo exterior (praza de abaixo). Nesta feira participarán arredor de 20 expositores.

Xornadas

Venres 31 de xaneiro

Fogar do Maiores (Campo da Barreira, 3)

12 h. Inauguración do festival.

12.15 h. Cómo ser debuxante (e que che paguen). Relatorio de David Lafuente.

17 h. Detrás do telón. Relatorio de Ester García.

19 h. Ilustrando a Tolkien e Lovecraft. Gracias de desgracias do «fan art». Relatorio de Tomas Hijo.

Café Catro Portiñas (R/ Emilia Pardo Bazán, 11)

23 h. Concerto do dúo Piratas sen parche.

Sábado 1 de febreiro

Praza de Abaixo

A partir das 11 e ata as 20 horas, ininterrompidamente, III Feira da Creación*.

Fundación Vicente Risco (R/ de San Lourenzo, 3)

11.45 h. Presentación de novela gráfica Grandarroiba de Cristian F. Caruncho.

12.30 h. Micropresentacións de artistas emerxentes.

11.45 – 13.30 h. Sinaturas de obras dos autores participantes no festival.

17 h. A experencia de Demo editorial. Relatorio de Manel Cráneo.

*En caso de mal tempo, a feira trasladarase ás instalacións do Museo do Coiro (R/ da Granxa, 3).