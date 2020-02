A plataforma e Araña, no Padre Feijoo

O Cineclube Padre Feijoo trae para esta semana dúas propostas cinéfilas. Por unha banda a película española que se estrea en Ourense o luns e que gañara en Sitges, e a chilena do mércores. Con elas rematará este primeiro ciclo do ano.

O luns, 17 de febreiro chega A plataforma.

O futuro, nunha distopia. Dúas persoas por nivel. Un número descoñecido de niveis. Unha plataforma con comida para todos eles. Vostede é dos que pensa demasiado cando está arriba? Ou daqueles que non teñen tripas cando caen? Se o descubres demasiado tarde, non sairás do burato vivo.

Horario: 20.30 e 23 horas

Lugar: Casa da Cultura de Ourense (rúa Concello, 11).

Entrada: 2 euros para asociados – 2,5 euros, público xeral.

E o mércores 19 proxéctase Araña.

Inés (22), xunto ao seu marido Xusto (28) e o mellor amigo de ambos, Xerardo (23), son membros da Fronte Nacionalista Patria e Liberdade, un grupo paramilitar, de ideoloxía nacionalista e neofascista que realizou múltiples actos terroristas a principios dos 70 co fin de derrocar ao goberno izquierdista da Unidade Popular.

No fragor desta loita vense envolvidos nun arriscado e apaixonado triángulo amoroso. Xuntos cometen un crime político que cambia a historia do país e de paso envólveos nunha gran traizón que os separa para sempre.

Corenta anos despois, Xerardo reaparece. Non só a vinganza inspírao, senón que tamén a súa obsesión de mocidade de facer renacer a causa nacionalista. A policía sorpréndeo cun arsenal de guerra na súa casa. Inés, hoxe en día unha poderosa e influínte empresaria, fará o que estea nas súas mans para que Xerardo non divulgue o seu pasado nin o do seu marido.

Horario: 18, 20.30 e 23 horas.

Lugar: Casa da Cultura de Ourense (rúa Concello, 11).

Entrada: 4 euros para asociados – 5 euros, público xeral.