Proxeccións do Padre Feijoo para esta semana (do 16 ao 22 de novembro)

As proxeccións terán lugar na Casa da Cultura de Ourense (antiga biblioteca pública, rúa Concello, 11) e o aforo está limitado a 30 persoas. O Cineclube Padre Feijoo conmemora o seu 50º aniversario coa proxección de 50 películas ata final de ano.

Martes, 17 de novembro: «Aguirre, a cólera de Deus», ás 17 e 20 horas.

En 1560, unha tropa de conquistadores españois descende da montaña en busca de El Dorado. Pero parte do equipo sepárase nos pantanos. Constitúen unha expedición máis pequena, baixo o control de Pedro de Ursua e do seu segundo, Lope de Aguirre. Aguirre, aventureiro ambicioso e brutal, manipularao todo habilmente para proporlles aos seus compañeiros un novo xefe, Fernando de Guzmán.

Mércores, 18 de novembro: «Veludo azul», ás 17 e 20 horas.

Unha mañá despois de visitar ao seu pai no hospital, Jeffrey Beaumont atopa entre uns arbustos unha orella humana. Gárdaa nunha bolsa de papel e lévaa á comisaría. A súa amiga Sandy, filla do detective Williams, cóntalle detalles sobre unha muller sospeitosa chamada Dorothy que pode estar conectada co caso. Curioso, Jeffrey inicia a súa propia investigación.

Xoves, 19 de novembro: «Sábado noite, domingo mañá», ás 17 e 20 horas.

Arthur Seaton é un mozo inglés de carácter rebelde que traballa nunha fábrica de Nottingham. Trata de fuxir da súa rutineira e aburrida vida bebendo e divertíndose canto pode as fins de semana. Esa é a única meta da súa vida: pasalo o mellor posible. Ten un romance con Brenda, a muller dun compañeiro de traballo, e simultaneamente comeza unha relación con Doreen, unha muller solteira máis da súa quinta. Todo se complica cando queda embarazada.

Venres, 20 de novembro: «A lei do desexo», ás 17 e 20 horas.

Pablo e Tina son dous irmáns, dedicados ao mundo do espectáculo, que están marcados para sempre pola separación dos seus pais e, sobre todo, por un escuro segredo de Tina. A vida dos irmáns vivirá un cambio abrupto, e mesmo violento, cando Pablo coñeza a Antonio, un mozo atractivo e intenso con graves problemas psicolóxicos.

Domingo, 22 de novembro: «A morte tiña un prezo», ás 17 horas.

O Manco e o Coronel Mortimer son dous cazadores de recompensas que buscan ao mesmo home, un malfeitor alcumado o Indio. Deciden unir as súas forzas para atopalo e repartir a recompensa a partes iguais, aínda que as razóns que os moven son completamente diferentes.