Catas, jornadas formativas y sorteos para recordar la Feria del Vino de Monterrei

Con el objeto de conmemorar la Feria del Vino de Monterrei, cuya tradicional celebración se ha suspendido, debido a las circunstancias sanitarias actuales y al incremento de casos positivos de Covid-19 en la comarca, desde el Consello Regulador de la D.O. Monterei se ha programado un calendario alternativo de actividades para los próximos días.

Dicho calendario contempla acciones formativas, catas o sorteos, entre otras cuestiones. “Queríamos que la celebración de la Feria del Vino de Monterrei fuese recordada, porque sin lugar a dudas es una celebración especial para todos los que conformamos Monterrei y, tristemente por segundo año consecutivo hemos tenido que suspenderla; y si bien el año pasado se trasladaba únicamente a las redes sociales, este año hemos dado un paso más y hemos organizado actividades presenciales para animar a los visitantes y a nuestros consumidores habituales a conocer, en distintas tipologías de cata, un poco más de nuestros blancos y tintos”, destaca la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva Rodríguez.

Asimismo añade que “eso sí, en un entorno seguro y reducido, donde la máxima es respetar los protocolos sanitarios exigidos. Todo ello, también pensado en el apoyo a nuestra hostelería, que será este año el principal escaparate de nuestro producto y donde animamos al consumidor a disfrutar este fin de semana”.

El mismo arranca el 11 de agosto con la jornada teórico-práctica de digitalización en viticultura ‘Apoyo a la toma de decisiones en viñedo’, organizada por el Inorde en colaboración la D.O. Monterrei y el Concello de Monterrei, en el marco del proyecto europeo Red Agriconect 4.0. Esta acción se celebrará en la finca experiemental del Inorde en Monterrei, y está destinada a profesionales del sector vitivinícola. A lo largo de cuatro horas (de 10 a 14) se mostrarán cuestiones como recogida de datos meteorológicos, modelos de predicción de enfermedades fúngicas en viñedo, cuaderno de explotación digital, mapas de vegetación o gestión de recursos hídricos, entre otras cuestiones.

En la jornada del 13 de agosto, tendrá lugar la cata “Aromas y sabores. Armonías de frutas y vinos”. Será a las 18 horas en la Casa Rural O Retiro do Conde, y estará impartida por Luis Miguel López, director técnico del Consello Regulador. En ella se buscará identificar los aromas frutales en los blancos y tintos de Monterrei, y para ello se realizarán combinaciones con frutas y las diferentes elaboraciones vitivinícolas de la zona. Esta cata está destinada a un máximo de 10 participantes, que deben formalizar su inscripción previa en la misma.

El 14 de agosto, el territorio de la D.O. Monterrei acogerá el Tren Turístico de la Ruta del Vino Monterrei, organizado por Turismo de Galicia con la colaboración de Inorde, D.O. Monterrei y Asociación Ruta do Viño Monterrei.

A lo largo de esa mañana, los participantes en esta iniciativa, además de visitar el Castillo de Monterrei, asistirán a una pequeña actividad promocional realizada por Natalia González, técnica de promoción del Consello Regulador. En la misma recibirán información sobre la historia y tradición vitivinícola de Monterrei, características de suelo y clima, variedades de uva o elaboraciones de vino, entre otras cuestiones. Además, los asistentes podrán degustar los blancos y tintos que se elaboran en la denominación. Tendrá lugar en el viñedo del Inorde en Monterrei.

SOURCE: Feria vino DO Monterrei