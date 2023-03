Utama, A revolución bailando e A balea, novas propostas do Padre Feijoo

Utama, A revolución bailando e A balea, son as novas propostas do Cineclube Padre Feijoo.

Luns 13 de marzo

Utama

No altiplano boliviano, unha parella de anciáns quechuas leva anos vivindo a mesma vida cotiá. Durante unha seca inusualmente longa, Virxinio e a súa esposa Sisa enfróntanse a un dilema: resistir ou ser derrotados pola contorna e o propio tempo.

Hora: 20.30 horas

Lugar: Casa da Cultura (rúa Concello 11)

Entrada: de balde socios, 2,5 euros non socios.

Martes 14 de marzo

A revolución bailando

Dentro do programa municipal de celebracións polo 8 de marzo, o Concello de Ourense propón para esta tarde unha sesión de cine documental centrado nun grupo musical undergruound integrado por 6 activistas.

Especialmente recomenda polo ICAA para a igualdade de xénero. Documental que recolle a historia de Las Chillers, grupo musical líder do underground madrileño e na defensa dos dereitos LGTBIQ+.

Son seis as mulleres que se xuntaron para pasalo ben e e que acabaron liderando unha revolución a través da música, o amor libre e o bo rolo. Decidiron facer a revolución bailando e lanzar unha mensaxe libre e feminista.

O seu compromiso activista e as circunstancias políticas e sociais existentes déronlles o impulso para converterse en artistas.

Hora: 20.30 horas

Lugar: Casa da Cultura (rúa Concello 11).

Xoves 16 marzo

A balea

Da man de Darren Aronofsky chega A balea, a historia dun profesor de inglés solitario que vive con obesidade severa e tenta reconectar coa súa filla adolescente nunha última oportunidade de redención. Protagonizada por Brendan Fraser e baseada na aclamada obra de Samuel D. Hunter.

Hora: 18 e 21 horas

Lugar: Teatro Principal de Ourense (rúa da Paz 9)

Entrada: 5 euros.