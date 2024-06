Escolas Deportivas Municipais para o Verán 2024 en Allariz

As inscricións realizaranse no Club de Piragüismo durante o mes de xuño.

O Concello de Allariz, a través da súa área de Deportes, anuncia a apertura das inscricións para as Escolas Deportivas Municipais para o verán de 2024. Esta iniciativa ofrece unha ampla variedade de actividades deportivas destinadas a nenos e mozos, co obxectivo de fomentar a práctica do deporte, promover hábitos saudables e proporcionar diversión durante os meses de xullo e agosto.

As inscricións realizaranse no Club de Piragüismo durante o mes de xuño, os fins de semana de 11:30 a 13:30, e en xullo e agosto, de luns a xoves de 11:00 a 14:00. As prazas son limitadas. Máis información no correo electrónico cesik@hotmail.com.

Para máis información e inscricións nas diversas actividades, os interesados poden contactar a través do correo electrónico piscina@allariz.gal ou chamando ao teléfono 988 442 083. Tamén poden dirixirse directamente á Piscina Municipal de Allariz.

Actividades ofertadas:

Voleibol

Os nenos e nenas a partir de 6 anos poderán gozar das clases de voleibol que terán lugar no campo de voleibol da piscina municipal. As clases desenvolveranse durante os meses de xullo e agosto, os mércores e venres de 09:30 a 10:30, comezando na segunda semana de xullo. Os custos para participar son 12€ por semana, 30€ por mes, ou 50€ por todo o período de xullo e agosto.

Curso de Natación

Os máis pequenos, a partir de 4 anos, poderán participar no curso de natación na piscina municipal. As clases estarán organizadas segundo as idades e horarios dos participantes e levaranse a cabo durante os meses de xullo e agosto.

Pádel

Para os amantes do pádel, haberá clases dispoñibles para nenos e nenas a partir de 6 anos. As sesións realizaranse en O Seixo os martes e xoves de 09:30 a 10:30, comezando na segunda semana de xullo. Os custos son de 12€ por semana, 30€ por mes, ou 50€ por todo o período de xullo e agosto.

Piragüismo

Os nenos e nenas de entre 7 e 14 anos (nados entre 2010 e 2017) poderán gozar das clases de piragüismo organizadas pola Escola de Piragüismo Fluvial Allariz. As clases terán lugar no Club de Piragüismo de luns a xoves de 12:40 a 13:40, desde o 1 de xullo ata o 29 de agosto. Os custos son de 70€ por un mes (50€ de custo máis 20€ de seguro federativo) ou 100€ por dous meses (80€ de custo máis 20€ de seguro federativo).