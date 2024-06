A terceira edición do FLAZ achégalle ao público a figura dos axentes literarios

O Festival Literario de Allariz celébrase os días 5 e 6 de xullo.

Volve o FLAZ a Allariz co obxectivo de consolidar un espazo de encontro entre a comunidade lectora e todas aquelas persoas que forman parte da cadea de valor do libro. Os días 5 e 6 de xullo o Festival Literario de Allariz recibe aos autores Antón Riveiro Coello, Carlos Meixide, Marta Orriols e Berta Dávila, e os axentes literarios Marina Penalva e Bernat Fiol. Unha figura fundamental no sector editorial, a dos axentes, pouco coñecida para o público, que poderá saber máis do seu papel de maneira directa durante o FLAZ.

PROGRAMA FLAZ 2024

A Fábrica, Allariz. Entrada libre ata completar aforo

Venres 5 xullo

19:30. ‘Memoria e historia na novela’. Diálogo entre Antón Riveiro Coello e Carlos Meixide

Sábado 6 xullo:

12:00. ‘Todo o que quixo saber sobre os axentes literarios e nunca se atreveu a preguntar’.

Diálogo entre Marina Penalva e Bernat Fiol

Sábado 6 xullo:

17:30. ‘A vida cotiá como materia prima na literatura actual’.

Diálogo entre Marta Orriols e Berta Dávila

19:30. ‘Escribir e publicar non son a mesma cousa’.

Mesa redonda con todos os convidados: Antón Riveiro Coello, Carlos Meixide, Marina Penalva, Bernat Fiol, Marta Orriols e Berta Dávila.