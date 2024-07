O campamento urbano de Amencer ten todo preparado

Arrancará o 1 de agosto e se prolongará ata o día 13.

O xoves 1 de agosto ás 10:30 h iniciase a 37º edición do Campamento Urbano organizado pola Asociación Xuvenil Amencer coa colaboración da concellería de Xuventude do Concello de Ourense e doutras entidades/empresas da nosa cidade.

Sobre as 13:10h será a inauguración oficial cun xesto creativo desde as pontes da nosa cidade. E desde o 1 ao 13 de agosto serán nove días ininterrompidos de actividades para todo rapaz e rapaza que queira pasar uns días agradables en Ourense.

Como adianto de todo o que imos a realizar informamos da temática principal desta 37ª edición: Son 9 días de actividades pola mañá, pola tarde e pola noite (para os maiores de 16 anos). 3 días son enteiros con horario dende as 10’00 ata as 19:30 horas e outros 6 días son partidos con horario de 10’30 a 13’30 e de 16’30 a 19’30 h.

Os días e os seus títulos son os seguintes:

Xoves, 1: Día da Benvida / Tardes do Urbano.

Venres, 2: Día da Cultura Urbana / Tardes do Urbano.

Luns, 5: Día dos Deportes / Tardes do Urbano.

Martes, 6: Día da Natureza (día enteiro).

Mércores, 7: Día da Boa xente / Tardes do Urbano.

Xoves, 8: Día da Xuntanza-Praia (día enteiro).

Venres, 9: Día do Entroido por barrios / Noite de pequenos.

Mércores, 12: Día da auga (día enteiro) e Despedida (para as idades de 15 e 16 anos)

Xoves, 13: Día da Despedida (día enteiro até as 17:00h.).

Nas Tardes do Urbano ofertarase máis de vinte actividades na base do Campamento urbano, no colexio salesiano: Sala de xogos – ludoteca – videoteca – biblioteca e tebeoteca – animación á lectura – saídas pola cidade – piscina – tardes deportivas – exhibicións deportivas – karaoke – sala de estar xuvenil – obradoiros – animación de patio – sala de baile – grandes xogos – dardos – play station – wii – futbolin – pimpón – ciencia divertida – teatro – actividades específicas para 15 e 16 anos e moito máis…

Os datos máis significativos desta 37ª edición son os seguintes:

Datas: do 1 ao 13 de Agosto.

Horario Infantil: de 10.30 a 13.30 horas e de 16.30 a 19.30 horas.

Día enteiro de 10:00 a 19:30 horas.

Horario Xuvenil: de 22’30 a 00’00 horas.

Idades: de 8 a 16 anos (Infantil); de 16 en adiante (Xuvenil).

Base do C.U.: Colexio Salesiano

Información e preinscrición: AMENCER Pr. don Bosco, 1 baixo – 32003 Ourense Tfno / Fax: 988 21 81 23 web: amencer.org Correo-e: amencer@amencer.org

Inscrición: gratuíta.

Inscrición previa telemática: web amencer.org

Inscrición previa presencial: AMENCER Praza Don Bosco, 1 baixo – 32003 Ourense .

Durante todo o mes de xullo pódese facer a inscrición previa en Amencer de 09 a 15 h ou online a través da web www.amencer.org.