Cerimonia de inauguración das Xornadas de Folclore

Celébranse ata o 21 de agosto.

Xa está todo preparada para que o Teatro Principal de Ourense acolla a Cerimonia de inauguración das XXXIV Xornadas de Folclore que percorrerán 16 localidades da provincia ourensá.

Martes, 13 de agosto

Ao día seguinte, martes, 13 de agosto, as xornadas visitan Celanova e O Barco de Valdeorras.

En Celanova a actuación correrá a cargo dos grupos de México, Senegal e Panamá e terá lugar ás 20.30 horas no Claustro do Mosteiro de Celanova.

No Barco de Valdeorras, as actuacións de Colombia, Taiwán e Serbia será no parque Malecón a partir das 22.30 horas.

Programa

– Luns, 12 de agosto. 20.30h. Cerimonia de inauguración – Teatro Principal de Ourense.

– Martes 13 de agosto. 20.30h. México – Senegal – Panamá – Claustro do mosteiro de Celanova.

– Martes 13 de agosto. 22.30h. Colombia -Taiwán – Serbia – Parque Malecón do Barco de Valdeorras.

– Mércores 14 de agosto. 22.30h. México – Senegal – Panamá – Rúa do Toural de Maceda.

– Mércores 14 de agosto. 22.30h. Colombia – Taiwán – Serbia – Praza Maior de Verín.

– Xoves 15 de agosto. 20.30h. Colombia – Taiwán – Serbia – Na Alameda de Entrimo.

– Xoves 15 de agosto. 22.30h. México – Senegal – Panamá – Praza Maior de Viana.

– Venres 16 de agosto. 22.30h. México – Senegal – Panamá – Parque do Aguillón da Rúa.

– Venres 16 de agosto. 22.30h. Colombia – Taiwán – Serbia – Campo da Barreira de Allariz.

– Sábado 17 de agosto. 22.30h. Colombia – Taiwán – Serbia – Rúa San Martín de Trives.

– Sábado 17 de agosto. 22.30h. México – Senegal – Panamá – Praza Maior do Carballiño.

– Domingo 18 de agosto. 20.00h e 20.30h – Colombia – Taiwán – Serbia – Desfile da praza do Toural á praza Carlos Casares e concerto na praza Carlos Casares.

– Domingo 18 de agosto. 22.30h. México – Senegal – Panamá – Praza do Prado de Castro Caldelas.

– Luns 19 de agosto. 20.30 h. Colombia – Taiwán – Serbia – Praza da Constitución de Bande.

– Luns 19 de agosto. 22.30 h. México – Senegal – Panamá – Patio do colexio de Manzaneda.

– Martes 20 de agosto. 22.30h e 23.00h – Colombia – Taiwán – Serbia – México – Senegal – Panamá – Desfile do parque de San Lázaro ata a praza Maior e concerto na praza Maior.

– Mércores 21 de agosto. 23.00h – Colombia – Taiwán – Serbia – México – Senegal – Panamá – Auditorio do Castelo de Ribadavia.