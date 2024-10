Verín acolle a 4ª Festa da Cervexa

“The Tetas Van” e “Gin Toni´s”, serán as ofertas musicais da festa.

Os vindeiros días 11 e 12 de outubro, o Concello celebrará a IV edición da Festa da Cervexa de Verín. Será un evento centrado nesta popular bebida que contará con máis dunha vintena de variedades de cervexas nacionais e de importación, e que se complementará con varios stands que ofertarán una variada selección gastronómica, actuacións musicais de primeiro nivel e animación infantil. Así o confirmaron esta mañá Manuel Lorenzo Feijoó, concelleiro de Feiras, Transporte e Xuventude e Samanta Barreira Vivián, concelleira de Cultura, Festexos, Turismo e Conservatorio.

O evento terá lugar na zona verde da Preguiza e contará, como xa é habitual, cunha carpa na que estarán colocados os postos de bebidas e alimentación. O horario da feira será: o venres de 19.00 a 02.00 horas; e o sábado de 12.00 a 16.00 e de 19.00 a 02.00 horas.

Segundo explicou Manuel Lorenzo Feijóo, concelleiro responsable da área de Feiras, serán máis dunha vintena as variedades de cervexa, tanto nacionais como internacionais, as que se poderán degustar nas casetas da festa. «Este ano contaremos cunha ampla zona de expositores que incluirá tanto as marcas cervexeiras máis recoñecidas a nivel nacional como unha coidada selección dos mellores produtos de importación dispoñibles no mercado actúal», destacou Lorenzo.

«Respecto á oferta gastronómica», continuou Lorenzo, «habilitaranse un total de 10 postos de comida, dúas foodtrucks e unha churraría, onde os asistentes poderán degustar unha ampla variedade de produtos, desde salchichas e chourizos ata hamburguesas, churrasco, empanadiñas, croquetas caseiras, polbo, empanadas, pan artesán, hot dogs, pizzas, crepes e tortas, entre outros»

Por outra banda, os máis pequenos da casa contarán con divertidos inchables instalados no exterior da carpa da Preguiza durante as dúas xornadas da feira.

«Ademais», destacou a concelleira de Festexos, Samanta Barreira, «a cita cervexeira contará con animación musical en directo no interior da carpa». Este venres, 11 de outubro, chega a revolución en feminino a Verín! The Tetas Van, un grupo maioritariamente feminino, está preparado para encher o escenario cunha actuación única que combina diversión, reivindicación e música.

Xa o sábado 12 outubro, actuación de Gin Toni’s! Esta banda divertida, apaixonada e elegante consegue cada noite unha conexión incrible co público dos seus concertos.